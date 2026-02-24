Песков: даты следующих переговоров по Украине предстоит согласовать

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что даты следующего раунда переговоров России, Украины и США предстоит согласовать. Так он прокомментировал заявления о том, что встреча состоится в конце этой недели.

«В настоящий момент я не могу подтвердить точных сроков, их еще предстоит окончательно согласовать»,— сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, даты будут известны, когда «между сторонами будет достигнуто соответствующее понимание».

Третий раунд трехсторонних консультаций по Украине состоялся в Женеве 17-18 февраля. Стороны анонсировали скорое продолжение обсуждений. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что четвертый раунд переговоров может состояться 26 февраля в Женеве. Затем глава администрации президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры могут пройти в конце этой недели.

Лусине Баласян