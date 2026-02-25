Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Объединение самозанятых России (ОСР) предложило правительству закрепить в транспортной стратегии понятие «райдхелинг» — пассажирские перевозки на личных автомобилях — как отдельную услугу наряду с такси и каршерингом. Соответствующее обращение президент ОСР Иван Литвинов направил премьер-министру Михаилу Мишустину 23 февраля. В аппарате правительства подтвердили получение письма.

Сейчас к частным водителям и таксопаркам применяются единые требования: регистрация в реестрах, страхование, предрейсовые осмотры. Но, по мнению авторов инициативы, модели работы принципиально различаются. «Частники работают на себя, у них нет автопарка и наемных сотрудников, зачастую это подработка», — поясняют в службе заказа такси «Максим». Из-за избыточной нагрузки, считают в ОСР, часть водителей уходит в тень или покидает рынок.

«Идея логична и необходима. В России около 5 млн частных водителей против 1,5 млн профессиональных таксистов, но требования к ним одинаковы», — говорит основатель таксопарка Stax Станислав Еговцев. В Общественном совете по развитию такси предупреждают: создание параллельного режима потребует серьезной доработки законодательства и четкого разграничения критериев.

Эксперты видят и риски. Если условия для райдхелинга окажутся мягче, крупные перевозчики могут начать дробить бизнес, уходя в «частники», чтобы снизить расходы. В «Максим» с этим не согласны: профессиональные таксопарки сохраняют преимущества — субсидии, выделенные полосы, парковки. Там уверены, что обе модели будут дополнять друг друга.

