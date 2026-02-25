Россияне в 2025 году стали заказывать импортную парфюмерию на 80% чаще

В прошлом году спрос на зарубежную парфюмерию в России резко ускорился: количество заказов в этой категории выросло на 80%, следует из подсчетов CDEK.Shopping, с которыми ознакомился «Ъ». При этом в уходовой косметике потребители все чаще выбирают отечественные бренды.

Общий объем заказов в категории «Красота и уход» у сервиса увеличился на 49%, но структура спроса изменилась. Если раньше рост обеспечивала уходовая косметика, то в 2025 году лидируют парфюмерия, макияж и уход за волосами. В CDEK.Shopping поясняют: всплеск интереса к импортным духам может быть связан с истощением запасов, сделанных в 2022 году.

В рознице эту тенденцию подтверждают. В «Лэтуаль» доля иностранных брендов в парфюмерии составила 38,4%, в декоративной косметике — 44,6%, тогда как в уходе — лишь 24,6%. В «Золотом яблоке» отмечают, что в парфюмерии по-прежнему доминирует Франция (около 55% импортных продаж), а на российские марки приходится только 3%.

В уходовой косметике, напротив, успешно укрепляются локальные игроки. Продукция ушедших брендов была замещена, и покупатели охотнее приобретают такие средства на официальных площадках внутри страны, поясняют в «Золотом яблоке». Estilab нарастил выручку на 48%, «Гельтек» увеличил производство в 1,7 раза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Духи отечества совсем несладки».