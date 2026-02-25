В связи с состоявшимся повышением ставки НДС с 20% до 22% Минстрой предлагает разрешить пересмотр цен строительных госконтрактов, заключенных до 2026 года, в отношении работ, приемка которых осуществляется уже после 1 января. Предполагается, что вносить корректировки можно будет до 1 октября этого года, что должно сгладить эффект от роста налоговой нагрузки. Эксперты считают меру необходимой: отсутствие компенсации стало бы критичным для подрядчиков, реализующих проекты с невысокой рентабельностью.

Минстрой подготовил проект постановления правительства, предусматривающий возможность пересмотра цен строительных госконтрактов, финансируемых из федерального бюджета, в связи с ростом ставки НДС с 20% до 22%. Согласно документу, до 1 октября этого года по соглашению сторон допускается изменение цены контрактов, заключенных до 2026-го,— в пределах суммы повышения налога и если новая ставка не была предусмотрена в них. Изменение цен должно касаться товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется уже после 1 января этого года.

Как следует из пояснительной записки к проекту, механизм призван сгладить негативные последствия для подрядчиков — «произошли не зависящие от сторон обстоятельства, влияющие на ожидаемую подрядчиками рентабельность» при заключении контрактов. Как отмечает Минстрой, «сохранение существующих строек для федеральных нужд» позволит продолжить работу застройщиков и не допустить роста количества незавершенных объектов. В Минфине “Ъ” сообщили, что проект не поступал на рассмотрение ведомства.

Отметим, «твердые» цены госконтрактов обсуждаются не первый год как одна из существующих в отрасли проблем. На фоне удорожания стройматериалов в 2020–2023 годах действовал временный порядок пересмотра цен, и в целом многие годы велась дискуссия о повышении гибкости госзаказа. В результате запущена реформа ценообразования, которая изначально предполагала переход от базисно-индексного метода определения сметной стоимости (умножение базисных цен 2001 года на индексы) к ресурсному, основанному на мониторинге рыночных цен. Впрочем, изменения оказались половинчатыми — решено было перейти на смешанный метод (см. “Ъ” от 28 августа 2023 года).

Как поясняет первый замгендиректора фонда «Институт экономики города» Виктор Агеев, многие начатые в 2024–2025 годах объекты будут сдаваться в этом году — рост НДС без компенсации поставил бы их завершение под угрозу. По мнению вице-президента Союза инженеров-сметчиков, главреда Telegram-канала «Просто о сметах» Максима Горинского, часть подрядчиков фактически оплачивала бы рост налоговой нагрузки из собственной прибыли, что критично для проектов с невысокой рентабельностью,— подобный переходный период стоило предусмотреть заранее.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков считает меру востребованной: в портфелях подрядчиков находится огромный объем неисполненных работ, которые будут сданы после 1 января 2026 года (8,4 трлн руб. из общей суммы работ по действующим госконтрактам в 13 трлн руб.). По его словам, Минфин уже разъяснял, что законодательство достаточно гибко регулирует подобные случаи: изменение цены контракта возможно при возникновении обстоятельств, не зависящих от воли сторон. Впрочем, без предложенного постановления, добавляет Антон Глушков, эти разъяснения «рискуют остаться просто рекомендациями» — многие заказчики трактуют ситуацию по-своему и отказывают в изменении цены контракта на разницу НДС.

По мнению Виктора Агеева, плюс механизма в том, что компенсируется разница в НДС за работы, которые будут приняты после повышения ставки, что страхует бюджет от необоснованных переплат за уже выполненные этапы. Однако, добавляет Максим Горинский, пересмотр цены осуществляется в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств, неясным остается вопрос расчета увеличения цены. «Без четких бюджетных гарантий и методики расчета реализация механизма будет зависеть от доброй воли и возможностей конкретного заказчика, что чревато спорами»,— полагает он.

В целом, считает Антон Глушков, нужен не ситуативный, а постоянный механизм формульного ценообразования, который позволил бы менять цену контракта в зависимости от инфляции и роста стоимости материалов в моменте, а не ждать очередных ценовых рисков для отрасли.

Евгения Крючкова