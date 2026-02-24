«Ростсельмаш» прекращает финансирование ФК «Ростов»

ПАО «Россельмаш» прекратит финансирование ФК «Ростов» из-за экономической ситуации. Об этом порталу 161.RU сообщили в пресс-службе компании.

Председатель совета директоров «Ростсельмаш» Константин Бабкин прокомментировал эту информацию «РБК Ростов». «Я такие решения не принимаю, но могу сказать, что на рынке отмечается большой спад сельхозтехники. Поэтому мы переключились в режим экономии. На счет ФК "Ростов" не могу сказать»,— отметил господин Бабкин.

По данным сайта компании, спонсорское соглашение подписано 21 февраля 2019 года. Производитель размещал образцы агротехники на территории стадиона перед домашними матчами. На сайте клуба «Ростсельмаш» указан как «премиальный» спонсор.

Финансовое состояние ФК «Ростов» признано критическим. Отрицательные чистые активы приблизились к 2 млрд руб. Проверка выявила 293 нарушения, включая использование бюджетного гранта с отклонениями от смет и контрактных условий.