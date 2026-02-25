Производитель водки Demiroff начал выпуск пивных напитков

Пензенский производитель алкоголя ООО «Реал» 13 февраля получил декларацию о соответствии на выпуск пивных напитков под маркой Demiroff. Речь идет о линейке Demiroff Lemontini, Bellini Spritz и Tequila Sunrise.

Бренд Demiroff был создан в начале 2024 года холдингом ОПВЗ для производства водки и настоек. Он пришел на смену украинской марке Nemiroff, права на которую правообладатель отозвал после 2022 года. Однако, как писал «Ъ», производство Nemiroff в России фактически не остановили. Суды оставили за ОПВЗ право разливать водку под этим брендом. По данным A.List, продажи Nemiroff в 2025 году выросли на 13,6%, до 17,64 млн литров.

«Реал», основанный как дочерняя структура ОПВЗ, с 2021 года принадлежит Петру Ивашкину. Выручка компании в 2024 году составила 6,6 млрд руб., чистая прибыль — 78,19 млн руб.

Выпуск пивных напитков вместо коктейлей собеседник «Ъ» связывает с более низкими налогами для этой категории. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский отмечает, что для новинок выбрали уже известный бренд, чтобы упростить продвижение. Коктейли в целом, по его словам, сейчас перспективны: «рынок пока условно пуст». В 2025 году их производство выросло более чем на 11%.

