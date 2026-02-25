Лейся, Пенза

Пензенский производитель алкоголя «Реал», аффилированный с Объединенными пензенскими водочными заводами (ОПВЗ), начнет выпуск пивных напитков Demiroff. Первоначально эта марка была создана ОПВЗ на замену популярному украинскому водочному бренду Nemiroff. Опираясь на узнаваемость старого бренда, компания пытается вывести продукцию в новой категории, считают эксперты.

Пензенский производитель алкоголя ООО «Реал» 13 февраля 2026 года получил декларацию о соответствии на серийный выпуск пивных напитков под маркой Demiroff, следует из реестра Росаккредитации. Речь идет о напитках Demiroff Lemontini, Demiroff Bellini Spritz, Demiroff Tequila Sunrise. Планируемый объем производства в декларации не отмечается. Бренд Demiroff был создан в начале 2024 года холдингом ОПВЗ для производства водки и настоек (см. “Ъ” от 18 марта 2024 года). В ОПВЗ и «Реале» на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

«Реал» был основан как дочерняя компания ОПВЗ в 2012 году, следует из данных СПАРК. С 2021 года 100% бизнеса принадлежат Петру Ивашкину, занимавшему должность гендиректора ОПВЗ в 2012–2013 годах. Согласно СПАРК, выручка «Реала» в 2024 году составила 6,6 млрд руб., на 17,7% больше год к году, чистая прибыль сократилась на 52,27%, до 78,19 млн руб.

Demiroff должен был прийти на замену украинской водочной марке Nemiroff, принадлежащей зарегистрированной в Лихтенштейне Nemiroff Intellectual Property Establishment. Ранее ОПВЗ разливали алкоголь под этим наименованием в РФ по лицензии, но после начала российско-украинского конфликта в 2022 году компания отозвала права на свой бренд.

Впрочем, как ранее сообщал “Ъ”, производство алкоголя под маркой Nemiroff в России так и не остановили, из-за чего зарубежный правообладатель обратился в Арбитражный суд Пензенской области с иском к ОПВЗ. В феврале 2025 года первая инстанция отказала истцу, так же поступил арбитражный апелляционный суд. В октябре прошлого года Арбитражный суд Поволжского округа оставил за ОПВЗ право разливать водку под украинским брендом.

По данным рейтинга A.List, в 2025 году продажи водки Nemiroff в российской рознице увеличились на 13,6%, до 17,64 млн литров, настойки сладкой — на 2,4%, до 5,21 млн литров. Спрос на настойку горькую Nemiroff снизился на 23,2%, до 4,83 млн литров.

Ранее ОПВЗ также выпускали коктейли под маркой Nemiroff, но сейчас они в рознице не представлены. Производством пивных напитков вместо коктейлей «Реал» займется скорее из-за лучших налоговых условий для категории в сравнении со слабоалкогольной продукцией, не исключает собеседник “Ъ” на алкогольном рынке.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает, что под уже известным брендом Demiroff будет проще продвигать новинки.

В целом коктейли и пивные напитки для отраслевых компаний в России сейчас очень перспективны, отмечает эксперт. По его оценке, в ближайшее время продажи в этих категориях могут вырасти кратно, так как «рынок пока условно пуст».

Господин Московский отмечает, что местные производители располагают достаточным объемом сырья — ароматными спиртами и дистиллятами различных видов, поэтому могут активно экспериментировать и расширять линейку напитков. В 2025 году производство алкогольных коктейлей выросло более чем на 11,5% год к году, до 2,56 млн дал (см. “Ъ” от 19 февраля). Выпуск пивных напитков в прошлом году вырос на 0,4%, до 119,75 млн дал, следует из подсчетов Росалкогольтабакконтроля.

Креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что многие производители сейчас выводят свои известные бренды в новые категории, поскольку стагнируют основные сегменты.

Владимир Комаров