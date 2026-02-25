Код доступа к деньгам

В 2025 году российский рынок ПО прибавил 21% и достиг 808 млрд руб., а к 2030 году может вырасти до 1,7 трлн руб. при динамике 15% в год. Аналитики и участники рынка называют драйверами гибридную инфраструктуру для банков, ИИ в автоматизации и прогнозировании, а также более глубокое импортозамещение и удвоение госвложений в IT.

Российский рынок ПО в 2025 году вырос на 21% и составил 808 млрд руб., сказано в совместном исследовании Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech. При этом в период до 2030 года аналитики ожидают замедления темпов роста до 15% в год, а к концу отмеченного периода прогнозируют объем рынка на уровне 1,7 трлн руб. При этом доля облачных решений увеличится с 27% до 51%, тогда как доля on-premises (решения в контуре организации) сократится с 73% до 49%, следует из исследования.

Облачный сегмент IaaS (инфраструктура как сервис) вырастет со 101 млрд руб. в 2025 до 226 млрд руб. к 2030 году, с акцентом на вычисления, GPU-комплексы (необходимы для сложных вычислений) и хранение данных. PaaS (платформа как сервис), по оценке аналитиков, прибавит с 117 млрд руб. до 277 млрд руб. Здесь ключевыми драйверами названы контейнеризация на базе Kubernetes (система автоматического развертывания и масштабирования ПО в облаке), инструменты MLOps для машинного обучения и сервисы генеративного ИИ. SaaS (программное обеспечение как сервис) увеличится с 312 млрд руб. до 835 млрд руб. в основном за счет ERP, CRM, средств коммуникации и контент-менеджмента.

С последними оценками не согласен руководитель управления бизнес-аналитики компании Т1 Александр Фролов, считающий, что развитие ИИ может негативно сказаться на сегменте SaaS. По его словам, сегмент ИИ уже выходит из стадии пилотов, а экономический эффект стал главным критерием оценки внедрения. Использование продвинутых ИИ-агентов позволяет бизнесу создавать кастомизированное ПО с меньшими затратами, что снижает спрос на тиражное ПО вендоров сегмента.

Поддерживающими трендами в отрасли в целом заместитель гендиректора Astra Cloud (входит в «Группу Астра») Константин Анисимов называет амбициозные цели правительства по удвоению вложений в IT-решения в 2030 году, появление интереса у крупного бизнеса и госсектора к ИИ, а также переход к «более глубокой фазе импортозамещения». «Доля устаревшего импортного ПО к 2028 году может превысить 95%, что создаст огромный спрос на новые отечественные решения»,— добавил он. Также в условиях дорогого оборудования многие компании либо не готовы увеличивать CAPEX, либо сознательно откладывают закупку оборудования, ожидая нормализации цен. При этом развитие сервисов останавливать нельзя. Поэтому облако становится способом «переждать» период дорогого «железа» без крупных инвестиций.

Последнее особенно важно для компаний с сезонной нагрузкой или высокими темпами роста, считает гендиректор IT-экосистемы «Лукоморье» (входит в «Ростелеком») Арсен Благов. Тем не менее все это приводит к росту цен на облачные услуги. Ключевой фактор — подорожание и дефицит аппаратного обеспечения, прежде всего памяти. Поскольку значительная часть себестоимости облачных сервисов формируется за счет инфраструктуры, рост цен на «железо» напрямую влияет на тарифы. «Крупные облачные провайдеры частично сглаживают эффект за счет ранее закупленных мощностей, однако новые сервисы и расширение инфраструктуры уже рассчитываются исходя из текущей стоимости оборудования»,— отмечает он. Уже сегодня повышение цен более чем на 30% по отдельным категориям называют не окончательным (см. “Ъ” от 16 февраля).

В качестве основных рисков для отечественных разработчиков директор по продуктам провайдера IT-инфраструктуры Selectel Константин Ансимов выделяет дефицит кадров, нежелание сотрудников «учиться и адаптироваться» к изменениям, вызванным ростом популярности ИИ-инструментов, растущие требования к безопасности и сложность в оценке рентабельности инвестиций. Заместитель коммерческого директора ActiveCloud (входит в ГК Softline) Аслан Шингаров приводит в качестве дополнительного риска несовместимость «стеков». «В разнородном "зоопарке" ПО интеграция становится главным скрытым налогом»,— добавил он.

Филипп Крупанин