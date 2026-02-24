Суд изъял историческое здание на набережной в Ярославле

В Ярославле суд решил изъять у собственника объект культурного наследия «Усадьба Тихомировых (флигель, конец XIX в.)», расположенный на Волжской набережной. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

По словам губернатора, здание больше 10 лет находится в частной собственности.

«За это время собственник ничего не сделал для сохранения здания. Кладка и кровля разрушаются, территория вокруг заброшена. Несмотря на то, что были предписания и даже решение суда о необходимости ремонта, хозяин не приступил к работам»,— написал Михаил Евраев.

Такие объекты в регионе выявляет областная служба охраны объектов культурного наследия, затем обращается в суд с требованием об изъятии у собственника с целью дальнейшей продажи с торгов.

Губернатор отметил, что флигель — часть облика набережной. «Такие здания формируют среду, ради которой люди едут в Ярославль. Потерять их нельзя»,— подчеркнул губернатор.