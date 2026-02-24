Суд изъял историческое здание на набережной в Ярославле
В Ярославле суд решил изъять у собственника объект культурного наследия «Усадьба Тихомировых (флигель, конец XIX в.)», расположенный на Волжской набережной. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
По словам губернатора, здание больше 10 лет находится в частной собственности.
«За это время собственник ничего не сделал для сохранения здания. Кладка и кровля разрушаются, территория вокруг заброшена. Несмотря на то, что были предписания и даже решение суда о необходимости ремонта, хозяин не приступил к работам»,— написал Михаил Евраев.
Такие объекты в регионе выявляет областная служба охраны объектов культурного наследия, затем обращается в суд с требованием об изъятии у собственника с целью дальнейшей продажи с торгов.
Губернатор отметил, что флигель — часть облика набережной. «Такие здания формируют среду, ради которой люди едут в Ярославль. Потерять их нельзя»,— подчеркнул губернатор.
Купцы Тихомировы занимались перевозкой товаров по городам на своих пароходах. Илларион Тихомиров, протоиерей Воскресенской церкви, был первоначальным владельцем дома. После его смерти усадьба неоднократно переходила во владение наследникам. Одним из них был Петр Тихомиров. По свидетельству Владимира Гиляровского, с него Александр Островский списал своего Паратова из «Бесприданницы».