Британия вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба»
Великобритания освободила от действия санкций нефтепровод «Дружба». Это следует из обновленной генеральной лицензии британского Управления по осуществлению финансовых санкций. Исключение действует до 14 октября 2027 года, указано в документе.
«Дружба» представляет собой сеть нефтепроводов, проходящих по территориям России, Белоруссии, а также нескольких стран Евросоюза. Российским участком владеет дочерняя нефтепроводная компания «Транснефти». Сегодня британский Минфин расширил перечень санкций в отношении России на 297 позиций. Под ограничения в числе попала «Транснефть».
Транзит нефти по «Дружбе» в Словакию и и Венгрию прекратился 27 января. Украина связала это с повреждением оборудования на западе страны после удара беспилотника. Возобновление поставок несколько раз переносилось. В последний раз — на 26 февраля. Будапешт и Братислава возлагают ответственность за затянувшийся простой на Украину.
Подробности — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».