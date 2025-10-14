Товарищи по инвестициям

Как стало известно “Ъ”, правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 13 октября одобрила проект поправок к законам «Об инвестиционном товариществе» (ИТ) и о нотариате. Изменения призваны перестроить пока не активно применяемый институт товариществ в инструмент для инвестирования, прежде всего в технологичные секторы российской экономики. Среди положений законопроекта — возможность привлечения капитала негосударственных пенсионных фондов, расширение списка участников товариществ (в том числе физлиц), а также создание отдельного вида ИТ для инвестирования в финансовые инструменты.

Как сообщили “Ъ” в секретариате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленные Минэкономики поправки к закону «Об инвестиционном товариществе» и «Основам законодательства РФ о нотариате».

Цель изменений — создание правовых условий для увеличения прямых и венчурных инвестиций в экономику. В ситуации ограничения доступа к внешним рынкам капитала и ухода иностранных инвесторов власти делают упор на внутренние источники финансирования — предлагаемая ведомством модернизация института инвесттовариществ должна поспособствовать повысить интерес к ним со стороны частных инвесторов. Сейчас, как отмечается в пояснительной записке к проекту, механизм инвесттовариществ «используются не активно».

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что законопроект, в частности, предусматривает ограничение ответственности по общим налоговым обязательствам товарищей-вкладчиков — для допуска к участию в договорах ИТ негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Кроме того, предполагается расширить список участников товариществ за счет физлиц, объединений лиц без образования юридического лица и некоммерческих организаций. Предусматривается также возможность создания ИТ с обособленным имуществом под управлением других управляющих товарищей, помимо Российского фонда прямых инвестиций.

Для привлечения средств институциональных инвесторов в прямые и венчурные проекты предусмотрено создание отдельного типа ИТ — инвестиционного финансового товарищества. Кроме того, предлагается убрать ограничение максимального срока действия договора об инвесттовариществе (не более 15 лет), что позволит применять этот инструмент в проектах с длительным инвестиционным периодом. Также предусмотрена отмена так называемого нотариального рабства — обязательного нотариального удостоверения договоров ИТ у одного нотариуса. В Минэкономики рассчитывают, что реализация поправок позволит увеличить объем вложений в технологичные секторы экономики.

Отметим, что, по данным ЦБ, накопленные остатки по исходящим прямым инвестициям из РФ в 2024 году снизились на $29,8 млрд, до $230 млрд, при этом остатки по входящим прямым инвестициям сократились вдвое больше, на $63,3 млрд, до $216 млрд. В результате превышение накопленных исходящих инвестиций РФ над входящими по итогам прошлого года было зафиксировано впервые за восемь последних лет.

Управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов отмечает, что допуск НПФ к участию в инвесттовариществах — закономерный сдвиг и один из, возможно, главных стимулов для роста объема доступного капитала на венчурном рынке. «Так как пенсионные фонды ориентированы на долгосрочные обязательства, их капитал может быть использован для инвестиций в наукоемкие технологии, которые имеют долгие циклы выхода на рынок и коммерциализации,— это, например, биотех и фарма, микроэлектроника и полупроводники, квантовые вычисления, космические технологии»,— говорит эксперт.

Глава фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская полагает, что такой позитивный шаг, как расширение круга инвесторов за счет физлиц, имеет и обратную сторону: на практике это может усложнить структурирование договоров инвестиционных товариществ. «Появятся новые вопросы, связанные с наследованием долей и с совместным имуществом супругов»,— поясняет она. Впрочем, решение этих проблем на практике в будущем может стать стимулом для дальнейшего совершенствования законодательства, добавляет эксперт.

По словам директора по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александры Орехович, к настоящему времени договоры инвесттоварищества — недооцененный инструмент для осуществления прямых и венчурных инвестиций. За 14 лет существования регулирования было создано чуть более 100 инвестттовариществ (действуют на сегодняшний момент не более 30), отмечает эксперт. Предложенные изменения позволят популяризировать механизм ДИТ для венчурных инвестиций прежде всего за счет допуска физлиц и появления возможности для ИТ выделять обособленное имущество в общем имуществе своих инвесторов, и таким образом сделать управление инвестициями более эффективным, полагает она.

Венера Петрова