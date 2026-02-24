Сергей Галицкий занял 7-е место в рейтинге самых влиятельных фигур российского футбола

Сергей Галицкий поднялся на седьмое место в рейтинге самых влиятельных фигур российского футбола по версии «Спорт-Экспресса». В 2025 году создатель ФК «Краснодар» занимал 11-ю позицию. Ранее господин Галицкий был отмечен премией Российской премьер-лиги за значительный вклад в развитие отечественного футбола.

2025 год стал для бизнесмена и мецената особенно успешным: ФК «Краснодар» впервые в истории клуба завоевал чемпионство, реализовав давнюю мечту Галицкого.

В десятке лидеров рейтинга также находятся президент РФС Александр Дюков, министр спорта Михаил Дегтярев, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, президент РПЛ Александр Алаев, министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, а также глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.

Вячеслав Рыжков