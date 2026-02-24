МИД России снял рекомендацию не ездить в Венесуэлу

МИД России отменил рекомендацию для граждан воздерживаться от поездок в Венесуэлу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«По состоянию на сегодня отмечаем, что власти Венесуэлы контролируют внутреннюю ситуацию в стране»,— сказала она (цитата по сайту МИД России). По словам дипломата, туристический сектор сигнализирует о готовности вернуться к полноценной работе, часть авиаперевозчиков объявила о планах возобновить рейсы. С учетом этих обстоятельств в ведомстве не видят необходимости сохранять прежние ограничения.

Туристам рекомендовано соблюдать меры личной безопасности и следить за сообщениями МИД России и российских загранучреждений.

В ночь на 3 января вооруженные силы США нанесли удары по территории Венесуэлы, после чего президент страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Затем МИД и Минэкономразвития рекомендовали россиянам отказаться от поездок, а туроператорам — приостановить продажи туров.