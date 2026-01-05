Россиян попросили не посещать Венесуэлу «в связи с угрозами повторных атак»

Минэкономразвития распространило заявление с призывом к гражданам РФ воздержаться от поездок в Венесуэлу. В пресс-релизе ведомство напомнило «об угрозе безопасности в Боливарианской Республике Венесуэла в связи с вооруженной агрессией США ... и угрозами повторных атак».

Российским туристам, уже находящимся на территории Венесуэлы, рекомендовали «проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях» и отслеживать официальные заявления местных властей и диппредставительств России.

Туроператорам и турагентам рекомендовали приостановить продажу туров в Венесуэлу, а также «в обязательном порядке информировать российских туристов ... о текущей ситуации» и правилах расторжения договоров. В ведомстве подчеркнули, что «в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора» с турфирмой и возврата денег.

МИД РФ выпустил аналогичное заявление «в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы». Российским гражданам настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в эту страну «без крайней необходимости».