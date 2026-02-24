В Ярославле возбудили дело из-за необеспечения ребенка льготным лекарством

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту необеспечения несовершеннолетнего местного жителя лекарственными средствами. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

В сообщении ведомства указывается, что на протяжении нескольких лет до февраля 2026 года должностные лица поликлиники во Фрунзенском районе не выписывали рецепты ребенку с заболеванием, требующим бесплатного предоставления лекарств. СК уточняет, что ввиду этих обстоятельств законный представитель ребенка сам покупал лекарства на свои деньги.

«Действия сотрудников учреждений здравоохранения повлекли за собой нарушение прав несовершеннолетнего пациента на обязательное медицинское обеспечение»,— констатировали в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В частности, истребована медицинская документация.

Алла Чижова