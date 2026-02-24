Долговая течь

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) проиграл спор со свердловской компанией «Рок дриллинг солюшнс» о взыскании более 90 млн руб. По данным суда, ЧЭМК не оплатил поставку оборудования и запасных частей для подземной техники. Изначально сумма требований составляла 141 млн руб., но часть из них в размере 48, 5 млн руб. выделили в отдельное производство. ЧЭМК возражал против удовлетворения иска. Эксперты отмечают, что комбинат все еще находится в процессе адаптации после национализации в 2024 году. По их мнению, взыскать долги с госпредприятия сложнее, поскольку часть его имущества и средств на счетах обладают иммунитетом.



Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ООО «Рок дриллинг солюшнс» (РДС, Свердловская область) о взыскании более 90 млн руб. с АО «Челябинский электрометаллургический комбинат». Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление рассматривалось с сентября 2025 года. Изначально истец заявил о задолженности в размере 141 млн руб. В ходе рассмотрения дела суд выделил в отдельное производство требование на сумму 48,5 млн руб., которую ЧЭМК, по мнению истца, задолжал за выполненный капитальный ремонт двигателя энергокомплекса. Решение по нему пока не принято, ближайшее заседание назначено на 14 апреля.

После уточнения исковых требований в рамках первого заявления свердловская компания попросила взыскать с ЧЭМК 527 тыс. евро и 44,2 млн руб. Это основной долг и пени за просрочку оплаты по трем договорам.

Согласно материалам дела, в январе 2023 года и в октябре 2024-го стороны заключили договоры на поставку оборудования и запасных частей для подземной техники. В феврале 2025 года ЧЭМК и РДС подписали договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту специальной техники и оборудования. Поставщик выполнил все свои обязательства, но покупатель деньги в полном объеме не выплатил.

Ответчик возражал против предъявленных требований, а также ходатайствовал о снижении размера неустойки. Суд не принял доводы челябинского комбината и не нашел оснований для снижения неустойки, поскольку ответчик не представил доказательства ее несоразмерности.

ЧЭМК отказался от комментариев по этому делу. «Это обычный хозяйственный спор двух субъектов. Не комментируем»,— сообщили в пресс-службе АО «ЧЭМК» в ответ на запрос «Ъ-Южный Урал».

ООО «Рок дриллинг солюшнс» (RDS, Rock Drilling Solutions) зарегистрировано в городе Березовский Свердловской области в 2022 году. Компания занимается поставкой запасных частей и оборудования для подземных и открытых горных работ, выполнением сервисного обслуживания, проведением аварийных, плановых и капитальных ремонтов узлов и оборудования в горно-шахтной отрасли. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями организации с разной долей участия являются Александр Ионов, Павел Плискин, Кирилл Шорохов, Сергей Бессонов и Владимир Нагорный. В 2024 году выручка ООО «РДС» от продаж составила 263,8 млн руб., чистая прибыль — 56,5 млн руб.

По данным СПАРКа, в 2025 году в арбитражные суды разных регионов поступило около 250 исков к АО «ЧЭМК» с требованиями на сумму более 1,3 млрд руб. С начала этого года подано более 30 исков на общую сумму 72 млн руб. Большая часть связана с долгами перед контрагентами.

Челябинский электрометаллургический комбинат является одним из крупнейших производителей ферросплавов в России. С февраля 2024 года предприятие принадлежит государству. Тогда Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ к компании «Эталон» и владельцам ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым об изъятии акций трех предприятий — АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Истец доказал, что в 1990-х годах заводы были незаконно приватизированы, поскольку их передачу в частные руки согласовали региональные органы власти, а не федеральные. В настоящий момент ЧЭМК принадлежит Росимуществу.

На прошлой неделе пост генерального директора АО «ЧЭМК» занял Вячеслав Попков, ранее работавший первым заместителем генерального директора по спецпроектам ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК). С августа 2024 года предприятием руководил Анатолий Бровко. До него ЧЭМК более 20 лет возглавлял Павел Ходоровский, в конце 2024 года осужденный условно за сексуальные связи с несовершеннолетними.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский подчеркивает, что металлургия сейчас переживает кризис из-за снижения спроса на сталь. По его словам, это связано с общим снижением деловой активности и падением производства во всех ключевых отраслях-потребителях.

«Между тем ЧЭМК является одним из крупнейших производителей ферросплавов в России, а его продукция востребована со стороны оборонных предприятий, чьи показатели на фоне общего кризиса показывают восходящий результат. Специфика оборонных заказов сопряжена с отложенным периодом оплаты. Это значит, что при активной загрузке предприятие может с большими задержками получать оплату за отгруженную продукцию и, соответственно, оплачивать счета за предоставленные услуги. В целом наличие исков и даже их удовлетворение со стороны судов в случае с предприятиями, выполняющими стратегические функции в интересах государства, как правило, рано или поздно разрешается с наименьшими последствиями»,— рассказал Дмитрий Жарский.

Эксперт также подчеркнул, что ЧЭМК после национализации находится в «переходном периоде», из-за чего возникают сложности, связанные с выполнением ранее взятых на себя обязательств. «Это не является поводом для краха предприятия. Если учесть, что сейчас оно находится в некоем переходном периоде в плане адаптации производственных процессов, то наблюдаемая ситуация является контролируемой»,— заключил Дмитрий Жарский.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что хотя де-юре наличие контроля со стороны государства или госкорпораций не препятствует исполнению судебных решений, де-факто это является для кредиторов «тревожным сигналом».

«Он подтверждает исключительную важность предприятия для обеспечения защиты государственных интересов. Несмотря на то, что ЧЭМК формально не относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса, ферросплавы, которые он производит, используются при изготовлении стали для военной техники. Да, исполнительное производство даже в отношении стратегических и оборонных предприятий возможно. Однако никакие меры, включая арест и изъятие, не могут применяться в отношении средств, полученных при реализации оборонных контрактов, и имущества, необходимого для их исполнения. Иными словами, если какие-то производственные линии и имущество необходимы должнику для производства продукции или оказания услуг в рамках гособоронзаказа, то ни арестовать, ни изъять его за долги нельзя. То же касается и средств на счетах должника. В таком случае имущество и деньги предприятия обладают иммунитетом»,— заключила Анна Барабаш.

Ольга Воробьева