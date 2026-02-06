Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Белгородский Губкин возьмет в кредит 286 млн рублей из-за дефицита бюджета

Администрация Губкинского городского округа Белгородской области объявила торги за право открытия муниципалитету возобновляемой кредитной лини с установлением лимита задолженности в размере 286 млн руб. Начальная цена контракта составляет 111,5 млн. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Срок действия кредитной линии составит 730 календарных дней с даты заключения контракта. Процентная ставка — плавающая. Контракт будет оплачен из местного бюджета. Целью взятия кредита обозначено «финансирование дефицита бюджета Губкинского городского округа Белгородской области».

Заявки на участие в торгах принимают до 13 февраля. Подрядчик будет определен 17 февраля.

На текущей неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области ищет подрядчика на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 5 млрд руб.

Денис Данилов