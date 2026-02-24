В Ярославской области увеличилась годовая инфляция

Годовая инфляция в Ярославской области в январе 2026 года составила 6,64% после 6,25% месяцем ранее. В целом по стране — 6,00%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Цены в регионе выросли на 1,88% к декабрю 2025 года, больше всего подорожали услуги. Заметнее всего цены выросли на ЖКУ, включая аренду, что связано с плановой индексацией тарифов. Также подорожали услуги общественного транспорта. При этом снизились цены на зарубежный отдых: после новогодних праздников туроператоры предлагали пакеты услуг на выгодных условиях ввиду сниженного спроса.

Среди продуктов больше всего подорожали овощи, особенно огурцы, из-за выросшей себестоимости производства, а также кофе, что связано с ростом мировых цен на кофейные зерна из-за плохого урожая и снижения объемов производства. При этом продолжил дешеветь сахар из-за больших запасов и хорошего сбора сахарной свеклы в 2025 году.

Среди непродовольственных товаров подорожали меховые изделия: из-за холодов продавцы перенесли в цены накопленные затраты. Также цены выросли на галантерею и печатные издания на фоне роста издержек производителей и ретейлеров. Вместе с тем цены снизились на трикотажные изделия, одежду и белье, преимущественно речь идет о детских товарах.