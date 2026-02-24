Жители Ставрополья массово жалуются на рост платы за воду

Правительство России с января 2026 года увеличило повышающий коэффициент для расчета платы за холодную воду с 1,5 до 3,0 для жилья без индивидуальных приборов учета, что привело к массовым жалобам граждан в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

В феврале предприятие зафиксировало рекордное количество обращений от жителей края, которые столкнулись с существенным ростом платежей за холодную воду. В организации подчеркнули, что причиной массового недовольства стало изменение федерального законодательства, а не ошибки в расчетах. Нововведение затрагивает исключительно жильцов без счетчиков воды. Владельцы квартир с приборами учета продолжают оплачивать услуги по фактическому потреблению.

Основная цель ужесточения — борьба с экономическими злоупотреблениями в сфере коммунальных услуг. Часто в квартире официально зарегистрирован один человек, а проживает несколько жильцов. Они потребляют воды значительно больше норматива, но платят минимальную сумму. Разницу в объемах покрывают управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и соседи.

С 1 октября 2026 года тарифы ЖКУ в Ставропольском крае вырастут почти на треть по сравнению с прошлым годом. Самая высокая индексация произойдет в Буденновском муниципальном округе, где коммунальные услуги подорожают на 30,9%.

Валерий Климов