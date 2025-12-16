В Ставропольском крае тарифы ЖКХ повысят почти на треть

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление №661, опубликованное на портале правовой информации. Документ устанавливает максимальные индексы платы за жилищно-коммунальные услуги на 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

С 1 января индексация составит не более 1,7% по всему краю. Это повышение связывают с ростом НДС. Главный скачок случится с 1 октября: тогда в отдельных муниципалитетах плата вырастет до 30,9%. В Буденновском муниципальном округе индекс достигнет 30,9%. Георгиевский округ увидит прибавку в 28,7%, Курский — 25,6%. Арзгирский округ ограничит рост 18,7%, Апанасенковский — 15,6%, Туркменский — 14,7%. Городские округа показывают еще выше. Кисловодск лидирует с 31,4%, Ставрополь следует за ним — 28,6%. Лермонтов сохранит минимум: 20,1%.

Федеральное правительство утвердило средний индекс по Ставрополью в 22% — рекорд по стране. Предельные отклонения в муниципалитетах достигают 21,9%. В некоторых районах комбинация индексов может дать рост до 44%.

Владимир Владимиров ранее заявил, что регион просчитает пределы и выберет минимум. Компенсации получат семьи, где ЖКХ съедает свыше 22% дохода: сейчас их 93 тыс., с ростом — до 150 тыс.

Статья 157.1 Жилищного кодекса РФ запрещает превышать индексы. Губернатор согласовывает их с муниципалитетами. Федеральные тарифы на газ и электричество регулирует Москва, остальное — край.

В 2026 году Ставрополье выделит миллиарды на модернизацию водоводов и теплосетей. Проекты включают межпоселковый водопровод Предгорного округа и инфраструктуру Ставропольской агломерации. Жители увидят первые изменения в квитанциях с января. К октябрю готовятся к пику: в Буденновске и Кисловодске прибавка ударит сильнее всего. Региональные власти обещают меры поддержки.

Станислав Маслаков