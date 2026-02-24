ВС РФ подтвердил рассмотрение дела экс-мэра Сочи в Москве

Верховный суд РФ подтвердил законность рассмотрения в Москве уголовного дела в отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского по обвинениям во взяточничестве, растрате и легализации денежных средств, сообщило РАПСИ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«ВС оставил в силе решение о подсудности дела Мещанскому районному суду Москвы»,— уточнил агентству адвокат Иван Миронов.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2024 года Алексей Копайгородский совместно с супругой присвоил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 млн руб. В период с марта 2022 по май 2024 года чиновник при содействии супруги получил 248 млн руб. от представителей коммерческих организаций за создание благоприятных условий для ведения бизнеса, считает следствие. Полученные средства, по данным правоохранителей, легализовывались через приобретение недвижимости на супругу и подконтрольное лицо.

Кроме того, следствие установило, что Янина Копайгородская в сентябре 2024 года склоняла одного из свидетелей к даче ложных показаний под угрозой причинения вреда, а с ноября по декабрь прошлого года, находясь под домашним арестом и действуя через помощника экс-главы Александра Пасунько, передала другому свидетелю 500 тыс. руб. В ходе предварительного следствия фигуранты, по данным Генпрокуратуры, препятствовали расследованию.

Бывший мэр Сочи обвиняется по статьям о присвоении или растрате в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, приобретенных преступным путем. Его супруга привлечена к ответственности за пособничество в присвоении, посредничество во взяточничестве, легализацию денежных средств и принуждение свидетелей к ложным показаниям. Господин Пасунько также обвиняется в принуждении свидетелей.

Ранее Хостинский районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Копайгородского и связанных с ним лиц стоимостью около 1,6 млрд руб.

Вячеслав Рыжков