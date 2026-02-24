Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Аутам пропишут пять секунд

На чемпионате мира могут применить ускоряющие игру новшества

Уже на ближайшем чемпионате мира по футболу, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике, могут быть имплементированы изменения в правилах, призванные «ускорить» игру, увеличив долю чистого времени матчей: в последнее время она существенно снижается из-за остановок. В частности, на мировом первенстве планируется применить так называемое правило пяти секунд. Ими будет лимитироваться время, выделенное футболистам на ввод мяча из аута и удары от ворот.

Немецкий футболист Давид Раум во время отборочного матча УЕФА, 14 ноября 2025 год

Немецкий футболист Давид Раум во время отборочного матча УЕФА, 14 ноября 2025 год

Фото: Omar Havana / Reuters

Немецкий футболист Давид Раум во время отборочного матча УЕФА, 14 ноября 2025 год

Фото: Omar Havana / Reuters

Ряд медиаресурсов, таких как ESPN, Press Association, BBC, обнародовали повестку генеральной ассамблеи Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), которая состоится 28 февраля в Кардиффе. IFAB — это структура, отвечающая за изменения правил игры. Все ее решения по регламенту имплементируются в начале очередного сезона. Его стартом считается 1 июля. Однако все источники утверждают, что для «валлийского пакета» будет сделано небольшое исключение. Все принятые на генеральной ассамблее корректировки вступят в силу уже на ближайшем чемпионате мира, который летом примут США, Канада и Мексика. Турнир открывается 11 июня.

Центральное место в предложенном техническим комитетом IFAB списке, который готов одобрить его высший орган, занимают меры по «ускорению» игры.

На его актуальность давно обращают внимание как функционеры, так и эксперты. Футбольный матч формально продолжается полтора часа с небольшим, если считать и компенсированное время.

В реальности же чистое, без учета остановок, время игры намного меньше. И целый ряд статистических ресурсов осенью 2025 года отметили, что в этом десятилетии оно постоянно сокращается в подавляющем большинстве чемпионатов, что сказывается на их привлекательности для публики. Даже в относительно благополучной в этом смысле английской Премьер-лиге, например, оно в текущем сезоне немного превышает 50 минут. А в Российской премьер-лиге до этой отметки чистое время не дотягивает. Таким образом, в ней собственно играют в футбол примерно полматча. Причины, вызвавшие это явление, хорошо известны. Это тщательная подготовка к стандартам, неторопливость футболистов при заменах, а также частые и продолжительные «консультации» с VAR.

Именно на сокращение остановок направлены изменения из кардиффской повестки. Наиболее заметное — это «правило пяти секунд», вдохновленное уже применяющимся с текущего сезона «правилом восьми секунд». Восемью секундами ограничили время, предоставленное голкиперу на ввод мяча в игру, которое теперь обязан жестко контролировать главный судья.

За превышение лимита назначается угловой. Практика показывает, что вратари и в самом деле стали чуть меньше контролировать мяч.

Пятью секундами лимитируют время на ввод мяча из аута и от ворот при его выходе за пределы поля от игрока нападающей команды. Предполагается, что, дав свисток об остановке игры, рефери будет, как и в случае с голкиперами, отсчитывать пятисекундный интервал. Если команда в него не уложится, то сопернику будет передано право вбросить мяч из-за боковой линии или подать угловой.

Гибель фентанилового короля Мексики поставила под угрозу чемпионат мира по футболу

На самом деле это новшество может оказать довольно серьезное влияние на игру отдельных команд. В этом десятилетии многие из них прибегают на половине оппонента к «дальним» аутам, то есть броскам мяча не ближнему игроку на два-три метра, а непосредственно в штрафную. Теперь этот прием будет сложнее исполнить, поскольку он требует тщательной и относительно долгой подготовки.

Кроме того, по данным изданий, ознакомившихся с предложениями, вынесенными на рассмотрение генеральной ассамблеи IFAB, она в субботу может «стандартизировать» регламент, связанный с заменами игроков. Время на осуществление замены IFAB намерен ограничить десятью секундами. Не уложившаяся в лимит команда будет вынуждена отложить выход запасного на поле на одну минуту. В течение этого периода времени ей придется играть в меньшинстве.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все