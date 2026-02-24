Аутам пропишут пять секунд

Уже на ближайшем чемпионате мира по футболу, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике, могут быть имплементированы изменения в правилах, призванные «ускорить» игру, увеличив долю чистого времени матчей: в последнее время она существенно снижается из-за остановок. В частности, на мировом первенстве планируется применить так называемое правило пяти секунд. Ими будет лимитироваться время, выделенное футболистам на ввод мяча из аута и удары от ворот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немецкий футболист Давид Раум во время отборочного матча УЕФА, 14 ноября 2025 год

Фото: Omar Havana / Reuters Немецкий футболист Давид Раум во время отборочного матча УЕФА, 14 ноября 2025 год

Фото: Omar Havana / Reuters

Ряд медиаресурсов, таких как ESPN, Press Association, BBC, обнародовали повестку генеральной ассамблеи Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), которая состоится 28 февраля в Кардиффе. IFAB — это структура, отвечающая за изменения правил игры. Все ее решения по регламенту имплементируются в начале очередного сезона. Его стартом считается 1 июля. Однако все источники утверждают, что для «валлийского пакета» будет сделано небольшое исключение. Все принятые на генеральной ассамблее корректировки вступят в силу уже на ближайшем чемпионате мира, который летом примут США, Канада и Мексика. Турнир открывается 11 июня.

Центральное место в предложенном техническим комитетом IFAB списке, который готов одобрить его высший орган, занимают меры по «ускорению» игры.

На его актуальность давно обращают внимание как функционеры, так и эксперты. Футбольный матч формально продолжается полтора часа с небольшим, если считать и компенсированное время.

В реальности же чистое, без учета остановок, время игры намного меньше. И целый ряд статистических ресурсов осенью 2025 года отметили, что в этом десятилетии оно постоянно сокращается в подавляющем большинстве чемпионатов, что сказывается на их привлекательности для публики. Даже в относительно благополучной в этом смысле английской Премьер-лиге, например, оно в текущем сезоне немного превышает 50 минут. А в Российской премьер-лиге до этой отметки чистое время не дотягивает. Таким образом, в ней собственно играют в футбол примерно полматча. Причины, вызвавшие это явление, хорошо известны. Это тщательная подготовка к стандартам, неторопливость футболистов при заменах, а также частые и продолжительные «консультации» с VAR.

Именно на сокращение остановок направлены изменения из кардиффской повестки. Наиболее заметное — это «правило пяти секунд», вдохновленное уже применяющимся с текущего сезона «правилом восьми секунд». Восемью секундами ограничили время, предоставленное голкиперу на ввод мяча в игру, которое теперь обязан жестко контролировать главный судья.

За превышение лимита назначается угловой. Практика показывает, что вратари и в самом деле стали чуть меньше контролировать мяч.

Пятью секундами лимитируют время на ввод мяча из аута и от ворот при его выходе за пределы поля от игрока нападающей команды. Предполагается, что, дав свисток об остановке игры, рефери будет, как и в случае с голкиперами, отсчитывать пятисекундный интервал. Если команда в него не уложится, то сопернику будет передано право вбросить мяч из-за боковой линии или подать угловой.

На самом деле это новшество может оказать довольно серьезное влияние на игру отдельных команд. В этом десятилетии многие из них прибегают на половине оппонента к «дальним» аутам, то есть броскам мяча не ближнему игроку на два-три метра, а непосредственно в штрафную. Теперь этот прием будет сложнее исполнить, поскольку он требует тщательной и относительно долгой подготовки.

Кроме того, по данным изданий, ознакомившихся с предложениями, вынесенными на рассмотрение генеральной ассамблеи IFAB, она в субботу может «стандартизировать» регламент, связанный с заменами игроков. Время на осуществление замены IFAB намерен ограничить десятью секундами. Не уложившаяся в лимит команда будет вынуждена отложить выход запасного на поле на одну минуту. В течение этого периода времени ей придется играть в меньшинстве.

Алексей Доспехов