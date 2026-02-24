Путин заявил о необходимости усилить работу контрразведки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости лучше выявлять кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и завербованных ими агентов. Заявление прозвучало на заседании коллегии ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Глава государства подчеркнул, что перед подразделениями контрразведки стоит ответственная задача.

«Речь идет об усилении работы в тыловых районах зоны СВО, о контрразведывательном прикрытии боевых частей, критически значимых объектов промышленности, инфраструктуры, технологических и научных центров, о более активном выявлении и пресечении деятельности кадровых сотрудников зарубежных специальных служб и завербованных ими агентов»,— заявил Владимир Путин.

На том же заседании российский президент предположил, что взорвавшего автомобиль ДПС на площади Савеловского вокзала могли завербовать в интернете. Он допустил, что исполнитель не знал о готовящемся преступлении и ему «всучили взрывное устройство, а потом взорвали».

В ночь на 24 февраля у Савеловского вокзала произошел взрыв. В результате инцидента погиб один сотрудник полиции, еще два пострадали. Подрывник скончался на месте преступления. Как сообщили в СКР, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии.