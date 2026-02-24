Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин заявил о необходимости усилить работу контрразведки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости лучше выявлять кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и завербованных ими агентов. Заявление прозвучало на заседании коллегии ФСБ.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава государства подчеркнул, что перед подразделениями контрразведки стоит ответственная задача.

«Речь идет об усилении работы в тыловых районах зоны СВО, о контрразведывательном прикрытии боевых частей, критически значимых объектов промышленности, инфраструктуры, технологических и научных центров, о более активном выявлении и пресечении деятельности кадровых сотрудников зарубежных специальных служб и завербованных ими агентов»,— заявил Владимир Путин.

Главное из выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ

Читать далее

На том же заседании российский президент предположил, что взорвавшего автомобиль ДПС на площади Савеловского вокзала могли завербовать в интернете. Он допустил, что исполнитель не знал о готовящемся преступлении и ему «всучили взрывное устройство, а потом взорвали».

В ночь на 24 февраля у Савеловского вокзала произошел взрыв. В результате инцидента погиб один сотрудник полиции, еще два пострадали. Подрывник скончался на месте преступления. Как сообщили в СКР, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии.

Новости компаний Все