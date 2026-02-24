СКР сообщил о задержании пособницы напавшего на сверстника в школе подростка

В Пскове задержали второго фигуранта дела о нападении ученика с ножом на сверстника в Александровске Пермского края. Им оказалась 16-летняя жительница Пскова. Ее арестовали по обвинению в пособничестве в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, фигурантка вела переписку с 13-летним подростком, который позже напал на одноклассника. Следователи установили, что она помогала ему советами, рекомендациями и указаниями по убийству.

Семиклассник напал на сверстника с ножом в школе Александровска. По данным СКР, между школьниками произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в шею. Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Никита Черненко