Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хой Чунга. Министр прибыл в Москву в качестве спецпосланника недавно переизбранного генсека компартии Вьетнама То Лама.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Владимир Путин и Ле Хой Чунг Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Владимир Путин и Ле Хой Чунг Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

«Наши двусторонние отношения развиваются позитивно, растет товарооборот, — заявил на встрече президент Путин (цитата по ТАСС). — Содержательный, открытый диалог у нас идет по всем направлениям, включая политическую составляющую».

Владимир Путин поздравил вьетнамского министра с Новым годом по лунному календарю. Он также попросил передать добрые пожелания главе компартии То Ламу, а также «всем вьетнамским товарищам, всему руководству и всему вьетнамскому народу».

«Мы видим, что работа, которую проводят все вьетнамское руководство и генеральный секретарь, пользуется поддержкой вьетнамского народа. Мы рады всем вашим успехам», — заявил российский президент.

О планируемой встрече рассказал сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Вьетнам — важный торговый партнер России в Азии, и контакты с ним имеют большое значение.

24 января Владимир Путин в телефонном разговоре с То Ламом поздравил его с переизбранием на пост руководителя партии. В ответ российского президента пригласили посетить Вьетнам в ближайшее время.