Путин встретится с главой МИД Вьетнама

Президент России Владимир Путин 24 февраля примет в Кремле министра иностранных дел Вьетнама Ле Хой Чунга. Он прибудет в Москву в качестве спецпосланника недавно переизбранного главы компартии республики То Лама, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это больше, чем министр иностранных дел. Вьетнам, вы знаете, у нас важный торгово-экономический партнер в Азии. Поэтому такие контакты представляют большой интерес, большое значение»,— сказал представитель Кремля журналистам.

24 января Владимир Путин в телефонном разговоре с То Ламом поздравил его с переизбранием на пост руководителя партии. Тогда же российского президента пригласили посетить Вьетнам в ближайшее время.

Лусине Баласян