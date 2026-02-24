Картель «Новое поколение Халиско»

Одна из новейших и наиболее быстрорастущих преступных группировок Мексики по трафику метамфетамина, кокаина и героина. Образована в 2010 году в результате распада картеля Миленио. Название происходит от одноименного штата Мексики (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG). Борется за влияние с крупнейшим мексиканским картелем Синалоа (Cartel de Sinaloa, CDS), основатель которого Хоакин Гусман по кличке Коротышка с 2019 года отбывает пожизненное заключение в США.

CJNG доступны порты трех мексиканских городов. Портфель активов картеля оценивается в $50 млрд, криминальный бизнес связан с торговлей наркотиками, добычей полезных ископаемых в Колумбии и Эквадоре, контрабандой нефтепродуктов. Зона влияния картеля — около 40 стран мира. Численность группировки — от 18 тыс. до 30 тыс. человек. Картель признан США террористической организацией.

CJNG ведет вооруженное противостояние с правительством и регулярно устраивает засады на полицейские конвои. В 2012 году полиция готовила операцию по поимке главы картеля Эль Менчо. Чтобы обеспечить его отход, боевики подожгли около 40 автомобилей и перекрыли движение по всей столице штата Халиско. В 2015 году после очередной попытки ареста Эль Менчо боевики атаковали федеральные силы в 20 городах, подожгли 11 банков и сбили армейский вертолет. В 2025-м на оживленной дороге в центре города был застрелен секретарь мэра Мехико, в том же году прямо во время празднования Дня мертвых был убит мэр города Уруапан, который активно боролся с CJNG.

Помимо одиночных покушений, с деятельностью картеля связывают массовые убийства и пропажи людей. Осенью 2011 года CJNG заявил о себе, взяв ответственность за смерть около 100 членов картеля-конкурента Лос-Сетас. Их тела на протяжении месяца находили по всему штату Веракрус. Осенью 2025-го в Халиско обнаружили 48 мешков с останками человеческих тел. Только в этом штате на начало 2026 года зарегистрировано 12 тыс. пропавших без вести.