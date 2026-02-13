NYT: авианосец Gerald R. Ford получил приказ отправляться на Ближний Восток

Авианосная ударная группа USS Gerald R. Ford, находящаяся в Карибском море, получила приказ о перенаправлении в Персидский залив, сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Согласно новым распоряжениям, USS Gerald R. Ford присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln. По информации собеседников издания, корабли вернутся в порты приписки не ранее конца апреля — начала мая.

Авианосная группа участвовала в операции в Каракасе 3 января, в которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро. Распоряжение помешает плановой постановке Ford в сухой док в Вирджинии, где были запланирован ремонт судна и модернизация, отмечает NYT.

В конце января Дональд Трамп направил к Ирану армаду кораблей. В ее состав входят истребители, ракеты Tomahawk и несколько военных кораблей. 10 февраля американский президент заявил, что может отправить вторую авианосную ударную группу. 12 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о подготовке Пентагоном авианосца USS George H.W. Bush для отправки на Ближний Восток.