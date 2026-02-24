Иконобойцы

Два великих боксера — американец Флойд Мейуэзер и филиппинец Мэнни Пакьяо — в сентябре проведут второй поединок друг с другом, рассчитывая, кажется, повторить успех первого, в первую очередь финансовый. Он установил сразу несколько коммерческих рекордов, а доходы от его проведения получились умопомрачительными — около $600 млн. Правда, в случае с матчем-реваншем Мейуэзеру и Пакьяо, бойцам в возрасте, который уже не назовешь даже ветеранским, давно не выступающим в прежнем, то есть достаточно интенсивном, режиме, приходится рассчитывать не столько на свой класс, сколько на острое чувство ностальгии поклонников по их талантам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэнни Пакьяо (слева) в бою с Флойдом Мейуэзером, 2 мая 2015 года

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters Мэнни Пакьяо (слева) в бою с Флойдом Мейуэзером, 2 мая 2015 года

О том, что Флойд Мейуэзер и Мэнни Пакьяо 19 сентября проведут бой, сообщили сами боксеры, а также организаторы события — компании EverWonder Studio, Hidden Empire и Limitless X Holdings. Его сопромоутерами выступают принадлежащие Пакьяо и Мейуэзеру Manny Pacquiao Promotions и Mayweather Promotions, а также CSI Sports/Fight Sports. Поединок, регламент которого пока не объявлен, как и весовая категория, в рамках которой он пройдет, примет вмещающая около 20 тыс. зрителей арена Sphere в Лас-Вегасе. Транслировать его будет Netflix.

Стриминговый сервис, раньше практически не имевший амбиций в сфере спортивного бродкастинга, активно вторгается на боксерский рынок. В позапрошлом году он показал матч между великим супертяжеловесом Майком Тайсоном и ютубером Джейком Полом, в прошлом — сразу три имевшие статус хитов поединка. В первом дрались звезды женского бокса Кэти Тейлор и Аманда Серрано, во втором Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес оспаривали звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), в третьем Джейк Пол встретился с супертяжем Энтони Джошуа, в отличие от Тайсона действующим боксером, а не наслаждающимся спортивной пенсией. Показатели востребованности всех трех трансляций оказались очень высокими. Правда, превзойти показатели боя между Полом и Тайсоном, глобальная аудитория которого, по данным Netflix, составила 108 млн зрителей, им не удалось.

Шанс поднять эту планку точно есть у сентябрьского мероприятия, хотя его «афиша» выглядит чрезвычайно специфической и, можно сказать, неоднозначной.

Броскость ей обеспечивают имена участников боя. Это — две живые легенды профессионального бокса, которым в его истории найдется мало равных в яркости. У Флойда Мейуэзера — уникальный послужной список, в котором 50 побед и ни единой осечки, а Мэнни Пакьяо удалось взять чемпионский пояс в восьми весовых категориях: тоже уникальное, кажущееся абсолютно недосягаемым достижение. Обоим неоднократно доставались престижные награды как, например, лучшему боксеру года или целого десятилетия.

А красок анонсу добавило то обстоятельство, что в данном случае речь идет о матче-реванше. Первый бой между двумя выдающимися боксерами состоялся в мае 2015 года тоже в Лас-Вегасе. В нем на кону стояли чемпионские титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе (до 66,7 кг). Довольно уверенную победу по очкам одержал Мейуэзер, однако потом выяснилось, что Пакьяо выступал с травмой. Позже он списывал неудачу как раз на больное плечо. Но выделялся поединок прежде всего благодаря нескольким невероятным коммерческим рекордам. Сборы от реализации билетов на матч в MGM Grand в Лас-Вегасе превысили $72 млн, а количество покупок трансляции pay-per-view (ее вели HBO и Showtime, непримиримые конкуренты, объединившие усилия ради исключительного события) составило 4,6 млн. Но больше всего потрясла сумма общих доходов, полученных организаторами боя,— около $600 млн. Даже самые топовые современные бои обычно не генерируют и трети от нее.

Впрочем, чтобы в сентябре хотя бы приблизиться к цифрам 11-летней давности, Флойду Мейуэзеру и Мэнни Пакьяо все же нужно рассчитывать на чудо.

Ну или на чувство исключительно острой ностальгии по прежним героям, которое, в чем убедился Netflix на примере того же Тайсона, и вправду иногда компенсирует дефицит спортивной интриги и зрелищности.

Факт, что вряд ли от Мейуэзера и Пакьяо стоит ждать демонстрации того же класса, что в 2015 году. Две иконы бокса находятся в том возрасте, который и ветеранским-то уже назвать сложно. Мэнни Пакьяо 47 лет, а Флойду Мейуэзеру 24 февраля исполнилось 49. Филиппинец давным-давно занимается в основном не спортом, а политикой и общественной деятельностью. К примеру, в 2025 году он занял пост вице-президента Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет Умар Кремлев. Но его последний бой, по крайней мере, относительно свежий. В 2021 году Пакьяо, явно переживавший кризис, напоминающий окончательный закат карьеры, вроде бы завершил ее, однако в 2025-м неожиданно возобновил. Возвращение вышло не таким уж плохим. Пакьяо в июле свел вничью бой за титул WBC в полусреднем весе с Марио Барриосом.

Что касается Флойда Мейуэзера, то его карьера, по сути, финишировала еще в 2017 году, после почти такого же успешного в коммерческом плане, как бой против Пакьяо, поединка со знаменитостью из смешанных единоборств Конором Макгрегором. С тех пор он не проводил официально признанных ведущими структурами, контролирующими бокс, поединков, участвуя только в так называемых выставочных. Обычно его противниками в них становились либо спортсмены из «смежных» видов, таких как кикбоксинг, либо полупрофессионалы. Допустим, однажды Мейуэзер побил брата Джейка Пола Логана.

Очередные «выставочные» матчи, видимо, помогут Флойду Мейуэзеру и Мэнни Пакьяо «разогреть» себя, а главное, интерес фанов перед сентябрьским столкновением.

Мейуэзер в конце прошлой недели сообщил, что собирается в апреле драться с Майком Тайсоном. А Мэнни Пакьяо уже анонсировал дату своего выхода на ринг. Это — 18 апреля. Встретится филиппинец в Лас-Вегасе с известным и молодым по сравнению с ним (ему всего 42 года) российским полусредневесом Русланом Проводниковым, который когда-то был претендентом на чемпионский титул.

Алексей Доспехов