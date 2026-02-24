Иконобойцы
Флойд Мейуэзер и Мэнни Пакьяо объявили о матче-реванше
Два великих боксера — американец Флойд Мейуэзер и филиппинец Мэнни Пакьяо — в сентябре проведут второй поединок друг с другом, рассчитывая, кажется, повторить успех первого, в первую очередь финансовый. Он установил сразу несколько коммерческих рекордов, а доходы от его проведения получились умопомрачительными — около $600 млн. Правда, в случае с матчем-реваншем Мейуэзеру и Пакьяо, бойцам в возрасте, который уже не назовешь даже ветеранским, давно не выступающим в прежнем, то есть достаточно интенсивном, режиме, приходится рассчитывать не столько на свой класс, сколько на острое чувство ностальгии поклонников по их талантам.
Мэнни Пакьяо (слева) в бою с Флойдом Мейуэзером, 2 мая 2015 года
Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters
О том, что Флойд Мейуэзер и Мэнни Пакьяо 19 сентября проведут бой, сообщили сами боксеры, а также организаторы события — компании EverWonder Studio, Hidden Empire и Limitless X Holdings. Его сопромоутерами выступают принадлежащие Пакьяо и Мейуэзеру Manny Pacquiao Promotions и Mayweather Promotions, а также CSI Sports/Fight Sports. Поединок, регламент которого пока не объявлен, как и весовая категория, в рамках которой он пройдет, примет вмещающая около 20 тыс. зрителей арена Sphere в Лас-Вегасе. Транслировать его будет Netflix.
Стриминговый сервис, раньше практически не имевший амбиций в сфере спортивного бродкастинга, активно вторгается на боксерский рынок. В позапрошлом году он показал матч между великим супертяжеловесом Майком Тайсоном и ютубером Джейком Полом, в прошлом — сразу три имевшие статус хитов поединка. В первом дрались звезды женского бокса Кэти Тейлор и Аманда Серрано, во втором Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес оспаривали звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), в третьем Джейк Пол встретился с супертяжем Энтони Джошуа, в отличие от Тайсона действующим боксером, а не наслаждающимся спортивной пенсией. Показатели востребованности всех трех трансляций оказались очень высокими. Правда, превзойти показатели боя между Полом и Тайсоном, глобальная аудитория которого, по данным Netflix, составила 108 млн зрителей, им не удалось.
Шанс поднять эту планку точно есть у сентябрьского мероприятия, хотя его «афиша» выглядит чрезвычайно специфической и, можно сказать, неоднозначной.
Броскость ей обеспечивают имена участников боя. Это — две живые легенды профессионального бокса, которым в его истории найдется мало равных в яркости. У Флойда Мейуэзера — уникальный послужной список, в котором 50 побед и ни единой осечки, а Мэнни Пакьяо удалось взять чемпионский пояс в восьми весовых категориях: тоже уникальное, кажущееся абсолютно недосягаемым достижение. Обоим неоднократно доставались престижные награды как, например, лучшему боксеру года или целого десятилетия.
А красок анонсу добавило то обстоятельство, что в данном случае речь идет о матче-реванше. Первый бой между двумя выдающимися боксерами состоялся в мае 2015 года тоже в Лас-Вегасе. В нем на кону стояли чемпионские титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе (до 66,7 кг). Довольно уверенную победу по очкам одержал Мейуэзер, однако потом выяснилось, что Пакьяо выступал с травмой. Позже он списывал неудачу как раз на больное плечо. Но выделялся поединок прежде всего благодаря нескольким невероятным коммерческим рекордам. Сборы от реализации билетов на матч в MGM Grand в Лас-Вегасе превысили $72 млн, а количество покупок трансляции pay-per-view (ее вели HBO и Showtime, непримиримые конкуренты, объединившие усилия ради исключительного события) составило 4,6 млн. Но больше всего потрясла сумма общих доходов, полученных организаторами боя,— около $600 млн. Даже самые топовые современные бои обычно не генерируют и трети от нее.
Впрочем, чтобы в сентябре хотя бы приблизиться к цифрам 11-летней давности, Флойду Мейуэзеру и Мэнни Пакьяо все же нужно рассчитывать на чудо.
Ну или на чувство исключительно острой ностальгии по прежним героям, которое, в чем убедился Netflix на примере того же Тайсона, и вправду иногда компенсирует дефицит спортивной интриги и зрелищности.
Факт, что вряд ли от Мейуэзера и Пакьяо стоит ждать демонстрации того же класса, что в 2015 году. Две иконы бокса находятся в том возрасте, который и ветеранским-то уже назвать сложно. Мэнни Пакьяо 47 лет, а Флойду Мейуэзеру 24 февраля исполнилось 49. Филиппинец давным-давно занимается в основном не спортом, а политикой и общественной деятельностью. К примеру, в 2025 году он занял пост вице-президента Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет Умар Кремлев. Но его последний бой, по крайней мере, относительно свежий. В 2021 году Пакьяо, явно переживавший кризис, напоминающий окончательный закат карьеры, вроде бы завершил ее, однако в 2025-м неожиданно возобновил. Возвращение вышло не таким уж плохим. Пакьяо в июле свел вничью бой за титул WBC в полусреднем весе с Марио Барриосом.
Что касается Флойда Мейуэзера, то его карьера, по сути, финишировала еще в 2017 году, после почти такого же успешного в коммерческом плане, как бой против Пакьяо, поединка со знаменитостью из смешанных единоборств Конором Макгрегором. С тех пор он не проводил официально признанных ведущими структурами, контролирующими бокс, поединков, участвуя только в так называемых выставочных. Обычно его противниками в них становились либо спортсмены из «смежных» видов, таких как кикбоксинг, либо полупрофессионалы. Допустим, однажды Мейуэзер побил брата Джейка Пола Логана.
Очередные «выставочные» матчи, видимо, помогут Флойду Мейуэзеру и Мэнни Пакьяо «разогреть» себя, а главное, интерес фанов перед сентябрьским столкновением.
Мейуэзер в конце прошлой недели сообщил, что собирается в апреле драться с Майком Тайсоном. А Мэнни Пакьяо уже анонсировал дату своего выхода на ринг. Это — 18 апреля. Встретится филиппинец в Лас-Вегасе с известным и молодым по сравнению с ним (ему всего 42 года) российским полусредневесом Русланом Проводниковым, который когда-то был претендентом на чемпионский титул.