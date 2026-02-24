Николая Комягина похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили музыканта, актера, солиста группы Shortparis Николая Комягина. Ему было 39 лет. Церемония отпевания прошла в Феодоровском соборе. На ней были только родственники.

Когда гроб выносили из собора, раздались аплодисменты. «Коля, спасибо!»,— кричали собравшиеся. Гроб к месту на кладбище помогали нести участники Shortparis — Александр Ионин и Павел Лесников.

Как сообщает корреспондент «Ъ», на могилу несли цветы, письма, картины, рисунки, фотографии, яблоки — отсылка к песни Shortparis «Яблонный сад». После похорон люди еще некоторое время стояли у могилы.

Николай Комягин умер 20 февраля. В тот день он пошел на тренировку по боксу, после ему стало плохо, не выдержало сердце, сообщала Ксения Собчак. Искусствовед по образованию, музыкальную карьеру Комягин начал в 2000-х в родном Новокузнецке. Shortparis он основал в Петербурге. Группа получила широкую известность к середине 2020-х.

О творчестве музыканта — в материале «Ъ» «Полюшко-горе».

Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург; Дария Максимова