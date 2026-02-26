Овощной беспредел

Рынок тепличных овощей и цветов в России постепенно растет. Круглый год потребители могут покупать отечественные огурцы, томаты, цветы, а скоро, вероятно, даже попробуют местные бананы. Но вместе с ростом производства растут и цены на продукцию защищенного грунта. Стоимость овощного сегмента этой зимой снова бьет рекорды. Что выращивают в российских теплицах и какие факторы влияют на цены, выяснял «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Огурец-молодец

Валовой сбор тепличных овощей в 2025 году, по предварительным данным ассоциации «Теплицы России», составит 1 млн 660 тыс. тонн. Это на 1,4% больше, чем годом ранее. Огурцов собрали 852 тыс. тонн, томатов — 738 тыс. тонн.

«По томату самообеспеченность России, по нашим оценкам, составляет 66%, а по огурцам — около 95%»,— пояснил исполнительный директор Плодоовощного союза, член Общественного совета при Россельхознадзоре Андрей Казаков.

Однако даже в благополучном сегменте огурцов ситуация по регионам сильно различается. «В центральных регионах России зарубежные огурцы продаются в небольших объемах, там своих хватает. Но совсем другая история на Дальнем Востоке. Несмотря на быстрое строительство новых тепличных комплексов, пока там наблюдается дефицит отечественной овощной продукции, который восполняется поставками из Китая»,— отметила гендиректор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова.

Из-за более низкого уровня самообеспеченности по томатам в России объемы импорта свежих помидоров из-за рубежа не меняются уже на протяжении нескольких лет и составляют от 400 тыс. до 500 тыс. тонн. «Это фактически треть нашего рынка томатов для потребления в свежем виде»,— уточняет эксперт.

Несмотря на то что площади под выращивание томатов в России постепенно увеличиваются, товарное производство растет более медленными темпами. «Главная проблема томатного производства — это вирусные болезни, которые распространяются очень быстро и приводят к снижению урожаев, а иногда и к закрытию теплиц (или отдельных блоков). Даже в зарубежной селекции очень мало семян, устойчивых к современным вирусам,— в отечественной селекции их практически нет. Это очень тормозит развитие производства томатов в России в защищенном грунте»,— сообщила Тамара Решетникова.

В то же время эксперты отмечают, что в производстве томатов растет акцент на экзотические сорта.

«Развивается культура потребления этих плодов. Так, если раньше мы видели на полке только лишь красный круглый томат, то сегодня появились такие позиции, как коктейльный томат, сливка, биф, черри»,— рассказывает Андрей Казаков. Каждый производитель пытается выделиться чем-то на полке, и эта тенденция будет продолжаться. В результате доля Турции, которая традиционно экспортировала в Россию круглые красные томаты, значительно снизилась. «Лидер по импорту сегодня — крупный розовый томат из Азербайджана»,— говорит господин Казаков.

«Времена безликих овощей уходят в прошлое. Сегодня потребитель все реже готов покупать просто ноунейм-томат — круглый или сливовидный, без выраженных характеристик»,— согласна генеральный директор УК «Рост» Наталья Лореш, добавляя, что покупателю нужен томат, который будет вкусным, сочным, ароматным и при этом эстетически привлекательным.

В итоге сельхозпроизводители конкурируют сегодня не только с зарубежными поставщиками, но и между собой, предлагая рынку новые сорта, бренды овощей — как томатов, так и огурцов. Например, на одном из тепличных комбинатов холдинга «ЭКО-культура» в прошлом году вывели сорт огурцов, схожий по вкусу с овощами «со своего огорода», сообщает пресс-центр компании. В ГК «Рост» вывели на рынок бренд хрустящих огурцов «Ботаника».

Родной, но дорогой

Однако, несмотря на наращивание производства, огурцы и томаты уже как минимум третий год бьют зимой ценовые рекорды на прилавках российских магазинов.

Так, по данным Росстата, цены за январь 2026 года (по отношению к декабрю 2025 года) на огурцы выросли на 32,7%, на томаты — на 18%.

Сейчас цена 1 кг огурцов сопоставима с ценой 1 кг морских деликатесов, например креветок.

Хотя эксперты отмечают, что некорректно сравнивать цены в январе—феврале на продукцию закрытого грунта с ценниками октября или ноября. «Если же сравнить год к году, то мы увидим, что стоимость выросла незначительно»,— говорит Тамара Решетникова. Так, по данным аналитиков «АБ-Центра», за год (данные на 9 февраля) свежие помидоры даже подешевели на 0,3%. Стоимость огурцов выросла на 8,3%. А затраты производителей защищенного грунта, добавляет госпожа Решетникова, увеличились за год в среднем на 20%.

«Цены на газ и электроэнергию растут. Именно эти расходы составляют значительную долю затрат производителей — зимой она доходит до 50–60% от себестоимости. Еще одна важная статья расходов — фонд оплаты труда. Из-за дефицита рабочей силы предприятия вынуждены регулярно повышать оплату труда своим работникам»,— говорит Андрей Казаков.

Кроме того, растут затраты производителей на обновление и модернизацию оборудования теплиц, построенных в течение последнего десятилетия. Отдельная статья расходов — необходимость ужесточения фитосанитарных мер из-за появления новых вирусов. Большая зависимость от импортного посадочного материала тоже повышает себестоимость производства овощей. Для сезонных тепличных комплексов (фермеров или частников-любителей) проблем с отечественными семенами нет, их доля, по оценкам Плодоовощного союза, более 50%. По этому направлению есть собственная отечественная селекция, которая успешно развивается многие годы: выводятся новые гибриды и сорта для сезонного производства овощей. «Но что касается высокотехнологичных современных промышленных тепличных комбинатов, работающих с технологией досвечивания (так называемая светокультура), здесь самообеспеченность российским семенным материалом очень низкая»,— говорит господин Казаков.

Наконец, одним из ключевых факторов, влияющих на цены, является ежегодно растущий спрос на свежие, вкусные овощи круглый год. «Хотя объем производства постепенно увеличивается, предложение пока не успевает за растущим спросом. Крупные предприятия пытаются стабилизировать ситуацию, заключая долгосрочные договоры с торговыми сетями, что позволяет удерживать цены на стабильном уровне в течение большей части года. Мелким и региональным производителям сложнее вести такую политику, поэтому, с нашей точки зрения, одним из путей их развития могут быть процессы кооперации или контрактного производства»,— считает представитель Плодоовощного союза.

Цветочный бизнес не цветет

Растет в России как производство цветов в защищенном грунте, так и общий объем рынка срезанных цветов. По данным исследования аналитиков Б1, опубликованного в феврале этого года, в 2024 году объем российского рынка срезанных цветов достиг 2,09 млрд единиц (прирост на 5% к 2023 году). Это примерно 100 млрд руб. в стоимостном выражении. За 2025 год, по прогнозам заместителя гендиректора ОАО «Галантус» Александра Литвиненко, рынок вырастет еще примерно на 4–5%. Также постепенно растет российское производство цветов за счет прибавления собственных производственных площадей, повышения урожайности.

«Доля зарубежных поставок различается по видам цветов. Мы завозим около 60% тюльпанов, 58% роз, по хризантемам доля импорта очень высокая — 96%, гвоздика тоже в основном на нашем рынке импортная, по герберам доля импорта — 92%»,— рассказал Александр Литвиненко. «В целом зависимость от импортных поставок все еще очень высокая»,— подтверждает исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова.

«Выращивание и производство отечественного цветка начало активно развиваться в 2000–2010 годах, пока Россия не вступила в ВТО и в страну не пошел огромными объемами импорт по пониженным таможенным ставкам. До этого российские цветоводы не имели таких жестких конкурентов по цене и получали более высокую маржу со своего бизнеса»,— уточнила госпожа Крылова.

Сейчас пониженная ставка ввозной пошлины в 5% осталась только для продукции из дружественных стран, но конкурировать с их ценами российские цветоводы также не могут без потери рентабельности. Основные импортеры цветов — дружественные страны с пониженной таможенной ставкой: Кения и Эквадор. Там климат более благоприятный для выращивания цветов, затраты на производство намного ниже, чем у российских цветоводов. «Поэтому нам очень сложно конкурировать с их входной ценой. Низкая маржа тормозит развитие цветочного производства в России»,— прокомментировала Виктория Крылова.

Сейчас цветоводы говорят о необходимости введения комплексных мер поддержки. Это льготные ставки по кредитам, государственное субсидирование, гранты.

Многие из этих мер поддержки уже успешно работают в производстве овощей закрытого грунта. Но цветоводы пока о таких преференциях только мечтают.

Без этой поддержки, говорят представители отрасли, доля отечественного цветка на рынке существенно расти не будет. А в случае введения новых санкций или усложнения логистики импорт как самих цветов, так и посадочного материала также может сократиться — и тогда возможен даже дефицит цветочной продукции.

Банановая республика в Сочи

Тем временем в России скоро может появиться новое направление промышленного тепличного бизнеса — выращивание субтропических культур в закрытом грунте. В прошлом году при поддержке Минсельхоза АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» запустила международный проект по выращиванию бананов и других тропических культур на территории России и Абхазии. Первые отечественные бананы уже скоро можно будет попробовать. Правда, на прилавках магазинов российская экзотика появится не скоро.

«Дело не только в выращивании бананов. Главное, что в России дан старт и поддержка развитию субтропического направления в защищенном грунте. Следом за бананами пойдут папайя, маракуйя, которые тоже, надеемся, войдут в перечень сельскохозяйственной продукции (напомним, в июле правительство РФ включило бананы в перечень сельхозпродукции, что дает право производителям на господдержку, как для остальной отрасли АПК.— “Ъ-Review”)»,— говорит генеральный директор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председатель совета союза «Народный фермер Сочи» Андрей Платонов.

Проблем с посадочным материалом тех же бананов у авторов эксперимента нет. Саженцы получены из зарубежных клонов, выращенных в России, размножать их уже научились. Экспериментом и возможностями его промышленного развития заинтересовались представители бизнеса. Познакомиться с новым опытом приезжали фермеры из Приморского края, Сахалинской области, Краснодарского края, Московской области.

«Благодаря развитию субтропического направления мы сможем на 100% заместить импорт фундука, инжира. Только на территории Сочи можно выращивать в теплицах более 40 тыс. тонн субтропических плодов и ягод. В нашем регионе это направление весьма перспективно, его нужно развивать»,— считает Андрей Платонов.

Правда, и в развитии этого направления российские производители неизбежно столкнутся с проблемой рентабельности и конкуренцией с зарубежным продуктом. Некоторые эксперты считают, что отечественные производители бананов или другой субтропической продукции, выращенной в закрытом грунте, не смогут продавать свою продукцию по таким же ценам, как поставляют иностранные экспортеры. За рубежом ее выращивают в открытом грунте — и затраты на производство ниже.

«Огурцы, томаты мы можем выращивать и конкурировать по качеству и цене с зарубежной продукцией, но с бананами это, на мой взгляд, сомнительная идея»,— считает Тамара Решетникова.

В академии полагают, что можно повышать рентабельность подобных проектов различными способами. Например, в рамках агротуризма устраивать экскурсии на хозяйства с таким экзотическим направлением — это даст дополнительную прибыль. «Если развитие тропического растениеводства становится частью социальной политики, то есть наши продукты пойдут в больницы, детские сады, то государство будет оказывать поддержку производителям. В таком случае цены можно будет регулировать в сторону более конкурентных без снижения рентабельности»,— комментирует Андрей Платонов.

Юлия Житникова