В Воронеже обломки высокоскоростной цели упали на объект энергетики

Ночью дежурные средства ПВО сбили над Воронежем и восемью районами области 14 беспилотников и одну высокоскоростную цель. В результате никто не пострадал, однако обломки цели упали на объект энергетики в облцентре. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

В результате в двух районах Воронежа наблюдались «краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей». С 19:17 22 февраля до 7:13 23 февраля в регионе действовала опасность атаки БПЛА, с 3:54 до 4:35 — ракетная опасность.

По данным Минобороны, с 23:00 22 февраля до 7:00 23 февраля над Россией сбили 152 дрона, в том числе 65 — над Белгородской областью, восемь — над Воронежской, по два — над Курской и над Липецкой.

