Три человека пострадали при обстрелах Черноземья на выходных

За минувшие выходные ВСУ атаковали Белгородскую, Курскую, Липецкую и Орловскую области. В Минобороны не раскрыли точное количество выпущенных беспилотников, однако уточнили, что над макрорегионом сбили как минимум четыре дрона. По сообщениям местных властей, в результате украинских ударов пострадали три человека. Все они установлены в Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, двое пострадавших отправлены на амбулаторное лечение, одному потребовалась госпитализация. Также зафиксировано повреждение 18 жилых помещений и 17 автомобилей. Всего по региону выпустили не менее 34 боеприпасов и 109 беспилотников всех типов.

Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, над Курской областью за выходные сбили не менее 30 беспилотников. Также установлено 13 сбросов взрывных устройств и 95 артиллерийских обстрелов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Липецкой и Орловской областях не прокомментировали атаки.

На прошлых выходных под удар ВСУ попали пять регионов Черноземья. Исключением стала Тамбовская область. В результате пострадали два человека.

Алина Морозова