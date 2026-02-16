Три человека пострадали при обстрелах Черноземья на выходных
За минувшие выходные ВСУ атаковали Белгородскую, Курскую, Липецкую и Орловскую области. В Минобороны не раскрыли точное количество выпущенных беспилотников, однако уточнили, что над макрорегионом сбили как минимум четыре дрона. По сообщениям местных властей, в результате украинских ударов пострадали три человека. Все они установлены в Белгородской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, двое пострадавших отправлены на амбулаторное лечение, одному потребовалась госпитализация. Также зафиксировано повреждение 18 жилых помещений и 17 автомобилей. Всего по региону выпустили не менее 34 боеприпасов и 109 беспилотников всех типов.
Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, над Курской областью за выходные сбили не менее 30 беспилотников. Также установлено 13 сбросов взрывных устройств и 95 артиллерийских обстрелов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Липецкой и Орловской областях не прокомментировали атаки.
На прошлых выходных под удар ВСУ попали пять регионов Черноземья. Исключением стала Тамбовская область. В результате пострадали два человека.