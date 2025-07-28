Несовершеннолетние заняты работой

На Урале в 2025 году работодатели на 16% чаще приглашали подростков на вакансии, чем в 2024 году. Количество резюме от соискателей 14-18 лет выросло на 47%. Зарплатные ожидания подростков находятся на уровне молодых специалистов. Эксперты говорят, что на фоне кадрового дефицита работодатели смещают фокус на другие категории сотрудников, а работа летом может помочь подросткам в выборе сферы занятости в дальнейшем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Соискатели в возрасте от 14 до 18 лет с начала года получили 132,7 тыс. приглашений на вакансии от работодателей в Свердловской области, следует из данных портала HeadHunter. По сравнению с 2024 годом интерес работодателей к несовершеннолетним работникам вырос на 16%, а подростки открыли на 47% резюме больше.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, летом 2025 года планируется трудоустроить не менее 19 тыс. подростков. Областное правительство заключило 887 договоров с работодателями на создание 16,8 тыс. подходящих рабочих мест. По данным на середину июля трудоустроено было 14 тыс. подростков, этот период считается наиболее активным в плане летнего трудоустройства, и в службу занятости ежедневно поступает 350-500 заявлений соискателей 14-18 лет.

По данным HeadHunter, 28% подростков позиционируют себя как «начинающих специалистов», поэтому не ищут конкретные вакансии.

Самый высокий интерес молодежь проявляет к трудоустройству в качестве официанта или бариста (9% от всех активных резюме соискателей 14–18 лет), упаковщика, комплектовщика (8%) и менеджера по продажам (6%). На пятом месте в профессиональных приоритетах подростков работа разнорабочим и курьером (по 5%).

«Активнее всего подростков готовы рассматривать на специальности, связанные со сферами "продажи, обслуживание клиентов" (36% от всех приглашений данной возрастной группе), "домашний, обслуживающий персонал" (22%), "розничная торговля" (18%), "транспорт, логистика, перевозки" и "туризм, гостиницы, рестораны" (по 17%). Кроме того, их довольно часто приглашают на вакансии "начинающих специалистов", подразумевающих обычно гибкий функционал (17%)»,— рассказала директор HeadHunter Урал Оксана Сидлецкая.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, большая часть подростков (52%) летом работают в школах и учреждениях допобразования.

Другие сферы — жилищно-коммунальное хозяйство (17%), наука и культура (8,4%), промышленность, транспорт, связь (8,2%), сельское хозяйство (5%).

«Основные виды работ для подростков предполагают совместный групповой труд. Это простые, традиционные, доступные для выполнения большинством подростков виды работ, не требующие квалификации: подсобные рабочие, озеленители, уборщики территории, садовники и иные»,— рассказали в департаменте информационной политики. Но выбор вакансий гораздо шире: ученик дефектоскописта по магнитному и ультразвуковому контролю, помощники повара, пекаря, воспитателя или вожатого, бариста и официанты.

По данным департамента занятости Свердловской области, средняя зарплата подростков в месяц в 2024 году составила 8,5 тыс. руб. с учетом неполного рабочего дня по ТК РФ. Несовершеннолетним, которых направил на работу центр занятости, делают доплату к зарплате из областного бюджета: за полный месяц — 4 тыс. руб., в прошлом эта сумма была в два раза меньше.

В HeadHunter добавили, что медианная зарплата, на которую рассчитывают подростки, составляет 30,5 тыс. руб., что сопоставимо с зарплатными ожиданиями молодежи в УрФО в целом (30 тыс. руб.). Предлагаемые зарплаты варьируются от 30 до 78 тыс. руб. в месяц.

Интерес к сотрудникам-подросткам возрос на фоне кадрового дефицита и рекордно низкого уровня безработицы в 1,3%. Директор компании «Кадровые технологии» Вячеслав Сычев указал, что тренд на найм подростков в дальнейшем может только усилиться. «Сейчас многие компании, которые используют неквалифицированную рабочую силу, обращают внимание на группы населения, которые раньше не были в фокусе. Это подростки, люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Смысл в том, что можно человека очень быстро обучить простым операциям, и он становится полноценной "боевой единицей"»,— сказал господин Сычев.

«В некоторых компаниях на летний период готовы привлекать к подходящей работе детей сотрудников, и тогда вакансии размещаются на внутренних корпоративных ресурсах. Это хорошая практика, поскольку так и родителям спокойнее, ведь дети рядом и у проверенного работодателя, а с другой стороны и компания выигрывает — есть авторитетный человек, который может оказать влияние на молодого работника, в случае чего»,— добавила госпожа Сидлецкая.

Карьерный консультант Наталья Кретова отметила, что приглашение подростков на работу — это способ для компаний познакомить их со своей корпоративной культурой и привлечь к работе в дальнейшем.

«Налаживая отношения с подростками, компании дальновидно прокладывают красную дорожку подрастающему поколению к дверям предприятия»,— пояснила она. При этом занятость даже на неквалифицированной работе играет роль профориентации, во время которой подросток может понять, нравится ли ему эта сфера, и затем выбрать ее для обучения после школы, подчеркнула госпожа Кретова.

Анна Капустина