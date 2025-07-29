В Екатеринбурге летом трудоустроят 6 тыс. подростков

В Екатеринбурге летом планируют устроить на работу 6,1 тыс. подростков. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя зарплата в месяц при двухчасовом рабочем дне в трудовых отрядах составит 9,6 тыс. руб — 5,6 тыс. руб оплаты труда и компенсация от центра занятости в размере 4 тыс. руб. За четырехчасовой рабочий день подросток получит 15,2 тыс. руб. вместе с компенсацией, из которых 11,2 тыс. руб. — это зарплата.

В среднем по Свердловской области зарплата подростков в 2024 году составила 8,5 тыс. руб. с учетом неполного рабочего дня, следует из данных регионального департамента по труду и занятости населения. В области планируют трудоустроить 19 тыс. подростков. Медианная зарплата, на которую рассчитывают подростки, составляет 30,5 тыс. руб., рассказали в HeadHunter. Число резюме от свердловских подростков в этом году выросло на 47% по сравнению с 2024, а число приглашений на работу таких соискателей — на 16%.

Подробнее о том, где летом работают свердловские подростки — в материале «Несовершеннолетние заняты работой»

Анна Капустина