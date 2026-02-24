Геологоразведка «Газпрома» 21-й год подряд превысила объемы добычи

«Газпром» (MOEX: GAZP) в 2025 году в 21 раз обеспечил восполнение запасов газа выше объема его добычи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В прошедшем году «Газпром» выполнил все запланированные геологоразведочные работы, включая сейсморазведку, бурение и испытания поисково-оценочных и разведочных скважин, следует из публикации. Были открыты новые залежи углеводородов на полуострове Ямал, в Якутии, Надым-Пур-Тазовском регионе.

Компания увеличила сырьевую базу на шельфе Арктики. Существенный прирост запасов был получен на Ледовом и Ленинградском месторождениях. «Кроме того, в сложных природно-климатических условиях Карского моря завершено строительство очередной разведочной скважины на месторождении им. В. А. Динкова. Это часть последовательной работы компании по подготовке к освоению перспективных морских месторождений»,— сообщили в «Газпроме».

В октябре 2025 года «Газпром» завершил закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ) России. Запас топлива составил 73,170 млрд куб. м. Оперативный резерв газа в ПХГ тогда достиг 100%, что стало абсолютным историческим рекордом для российского газохранилища.