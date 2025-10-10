«Газпром» завершил закачку газа в подземные хранилища

Холдинг «Газпром» (MOEX: GAZP) завершил закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ) России к предстоящей зиме, накопив рекордный запас топлива в объеме 73,170 млрд куб. м. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оперативный резерв газа в ПХГ достиг 100% от максимально возможного объема, что является абсолютным историческим рекордом для российского газохранилища. Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ сейчас составляет 858,8 млн куб. м. Такие параметры обеспечивают надежность газоснабжения в период пикового спроса на топливо зимой. В случае резкого похолодания «Газпром» сможет оперативно увеличить подачу газа потребителям.

Председатель правления компании Алексей Миллер отметил, что масштабная подготовка к зимнему сезону выполнена в полном объеме и в срок. Ранее, 30 сентября, «Газпром» обновил исторический рекорд по суточным поставкам газа — было поставлено 1 млрд куб. м в сутки, что связано с резким похолоданием и началом отопительного сезона в ряде регионов.