Чем известен Николай Комягин

Комягин Николай Владимирович родился 31 января 1987 года в Новокузнецке. Творческий путь начал в начале 2000-х с участия в новокузнецких группах «Полседьмого Ноября», Sound Wave, «Плохая Идея». В 2010 году переехал в Санкт-Петербург, где вместе с земляками Александром Иониным и Павлом Лесниковым в 2012 году основал группу Shortparis.

Всего коллектив выпустил четыре студийных альбома: «Дочери» (2013), «Пасха» (2017), «Так закалялась сталь» (2019) и «Яблонный сад» (2021). Группа участвовала в фильмах Кирилла Серебренникова «Лето» и «Лимонов. Баллада об Эдичке», а Николай сыграл Владимира Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора». Будучи профессиональным филологом, искусствоведом и педагогом, Николай помимо выступлений на сцене преподавал в школах и работал в музеях.