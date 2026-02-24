Над Татарстаном сбили два украинских БПЛА

Над территорией России с 9:00 до 14:00 мск сбили четыре беспилотника, два из них — над Татарстаном. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также уничтожены два БПЛА над Черным морем.

Утром, с 09:00 в Альметьевске действовала угроза атаки БПЛА, в Нижнекамске, Елабуге и Заинске — с 10:00. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не работали. Для казанской воздушной гавани ограничения сняли после 05:00, для Бегишево — в 12:14.

Накануне беспилотную угрозу в республике объявляли также более чем на 11 часов. Ранним утром над Альметьевском сбили беспилотники — обломки упали в промзоне, вызвав возгорание. Пострадавших нет.

Влас Северин