От атаки БПЛА в Альметьевске никто не пострадал

В Альметьевске на территории, где сегодня произошла атака БПЛА, работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщила глава Альметьевского муниципального района Гюзель Хабутдинова.

По ее словам, инфраструктура и системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, ситуация находится под контролем.

Угрозу атаки БПЛА на Альметьевск объявили в 08:59. В городе ввели временные ограничения на движение общественного транспорта, а в зонах повышенного риска организовали эвакуацию детей в подвалы.

Анна Кайдалова