Угроза атаки БПЛА на Альметьевск, Нижнекамск, Елабугу и Заинск отменена

В 11:20 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на четыре города Татарстана. Об этом сообщает МЧС России в официальном приложении.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Нижнекамск, Елабуга, Заинск отменена», — говорится в сообщении.

Об угрозе атаки на Альметьевск объявили в 08:59, на остальные три города — в 09:59.

Анна Кайдалова