Футболист ПСЖ Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании
Марокканский защитник ПСЖ Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании. Об этом сообщает газета L'Equipe.
Отмечается, что запрос на судебное разбирательство был подан прокуратурой Нантера 1 августа 2025 года. Инцидент произошел в феврале 2023 года. 24-летняя девушка, познакомившаяся с Хакими в социальных сетях, пришла к нему домой на свидание. По версии обвинения, футболист «целовал ее в губы и грудь через одежду, игнорируя ее несогласие», а затем изнасиловал.
Хакими отказывается признать вину. По его словам, они обнимались и целовались по обоюдному согласию. Адвокат футболиста Фанни Колин заявила, что «судебное разбирательство назначено на основании обвинения, основанного исключительно на показаниях женщины, которая препятствовала всем расследованиям, отказывалась от всех медицинских осмотров и ДНК-тестов». Также сторона игрока утверждает, что девушка пыталась скрыть от суда переписку с подругой, в которой она обсуждала план ограбления футболиста.
Ашрафу Хакими 27 лет. Он выступает за ПСЖ с 2021 года. В составе клуба защитник стал четырехкратным чемпионом страны и победителем Лиги чемпионов.