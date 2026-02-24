Кассационный суд не нашел вины врачей ФСИН в смерти Навального

Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал Людмиле Навальной в жалобе на судебное решение по иску к ФСИН о компенсации вреда из-за смерти ее сына, Алексея Навального, в колонии «Полярный волк» (ИК-3). Инстанция постановила, что врачи своевременно и надлежащим образом оказали помощь заключенному. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе инстанции.

Алексей Навальный

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Навальный

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В кассационном суде рассказали, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска из-за отсутствия «причинно-следственной связи между действиями ответчиков и смертью Навального». При этом суд не нашел «дефектов в оказании медицинской помощи Навальному, способствовавших наступлению его смерти». В октябре 2025 года решение первой инстанции утвердил Московский областной суд.

Алексей Навальный отбывал в «Полярном волке» 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. 16 февраля 2024 года управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти осужденного. По данным службы, господин Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Согласно медицинскому свидетельству, причины смерти были естественными. 14 февраля 2026 года пять стран Евросоюза опубликовали совместное заявление, согласно которому причиной смерти оппозиционера «с высокой долей вероятности» стал токсин эпибатидин. Представитель МИД России Мария Захарова сочла заявление информационным вбросом. Кремль назвал обвинения необоснованными.

Никита Черненко