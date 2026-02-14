Захарова назвала вбросом заявление европейских стран об отравлении Навального

Представитель МИД России Мария Захарова назвала информационным вбросом заявление пяти европейских стран о том, что Алексей Навальный мог умереть от отравления ядом. Цель этого сообщения — отвлечь внимание «от насущных проблем Запада», считает госпожа Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по СП1/2 (''Северные потоки''.— “Ъ”), они вспоминают о Навальном. Когда их официально запрашивали о предоставлении данных анализов Навального, они вбрасывали сенсации про Скрипалей»,— сказала Мария Захарова ТАСС. «Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий»,— заключила представитель МИДа.

Совместное заявление Великобритании, Швеции, Франции, Нидерландов и Германии опубликовано на сайте британского правительства. В нем утверждается, что «с высокой долей вероятности» причиной смерти Алексея Навального стал эпибатидин — смертельный токсин, выделяемый из кожного экстракта эквадорской ядовитой лягушки.

Основатель ФБК (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» на 48-м году жизни. Он отбывал 19-летний срок за создание экстремистского сообщества. Управление ФСИН по ЯНАО сообщило, что Алексею Навальному стало плохо во время прогулки — он потерял сознание, после чего медики констатировали смерть.