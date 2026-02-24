Суд продлил срок ареста экс-командующего войсками Росгвардии в Сибирском округе

Бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов, в отношении которого расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и взятках (ч. 3 ст. 285 УК РФ и ч.6 ст. 290 УК РФ), останется в столичном СИЗО еще на три месяца. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда, Виктору Стригунову продлен срок содержания под стражей по 31 мая.

Как писал «Ъ-Сибирь», Виктора Стригунова задержали в июле 2025 года. Правоохранители заинтересовались контрактом, заключенным в 2014 году между МВД России и ООО «СУ Ремстройторг» на строительство учебного центра в Кузбассе. Контроль за условиями его исполнения был возложен на Виктора Стригунова. С 2012-го по 2016 год тот возглавлял Сибирское региональное командование Внутренних войск МВД, а после создания Росгвардии стал командующим войсками Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.

«В 2014 году Виктор Стригунов, располагая информацией о наличии ограничений использования учебного центра ввиду несоответствия площади отведенного земельного участка и незначительного удаления от аэропорта, дал указание подчиненным должностным лицам организовать его строительство»,— рассказали в следственном ведомстве, отметив, что учебный центр в эксплуатацию не введен, государству причинен ущерб в размере свыше 2 млрд руб. Кроме того, говорится в деле, в 2012–2014 годах якобы получил от предпринимателей взятки на сумму свыше 66 млн руб. за общее покровительство при выполнении крупных госконтрактов на выполнение строительных работ.

В январе 2020 года президент Владимир Путин назначил нового первого заместителя главы Росгвардии. Им стал генерал-полковник Виктор Стригунов, до этого возглавлявший войска национальной гвардии Сибирского округа. Уже в 2023 году его перевели в советники директора Росгвардии Виктора Золотова.

Илья Николаев