Bloomberg: Евросоюз обвинил США в нарушении торгового пакта

Страны-члены Евросоюза обвинили США в нарушении торгового соглашения, заключенного летом 2025 года, пишет Bloomberg. Поводом послужило введение глобальной 10-процентной пошлины на импорт.

Согласно пакту, большая часть поставок из Европы в США будет облагаться пошлиной в 15%, при этом значительный объем американских товаров, поступающих в ЕС, освобождался от тарифов. Евросоюз согласился на эти условия, чтобы избежать крупной торговой войны со Штатами и сохранить поддержку страны в сфере безопасности, включая ситуацию вокруг Украины, напомнило агентство.

Новые пошлины США будут суммироваться с уже действующими, из-за чего совокупные тарифы на некоторые товары превысят установленный 15-процентный порог. Под угрозой повышения тарифов оказались поставки сливочного масла, сыров, сельскохозяйственной продукции, текстиля, химикатов и изделий из пластика. По словам источников агентства, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил представителям США, что формирование новой торговой политики займет до четырех месяцев.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными введенные президентом Дональдом Трампом пошлины на иностранные товары. Суд постановил, что тем самым президент превысил свои полномочия. В ответ на решение инстанции господин Трамп подписал указ о новых 10-процентных пошлинах на иностранный импорт. 24 февраля документ вступил в силу.