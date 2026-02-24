Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Президент Киргизии отправил в отставку вице-премьера и главу Минздрава

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку вице-премьера страны Бакыта Торобаева и главу Минздрава Каныбека Досмамбетова. Указы об увольнении опубликовала пресс-служба главы государства. Причины отставок не уточняются.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На прошлой неделе президент Киргизии также сменил глав МЧС, Минприроды и Минтранса. Этому предшествовало увольнение его ближайшего соратника, Камчыбека Ташиева, возглавлявшего Государственный комитет нацбезопасности Киргизии. Свое решение Жапаров объяснил стремлением не допустить раскола в обществе, в том числе между госструктурами.

Вслед за этим в отставку ушел спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу по собственному желанию. Также был назначен новый секретарь Совбеза. Изменения в структуре госаппарата Киргизии наступили за год до президентских выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Киргизии покончил с двоевластием».

Лусине Баласян

