Президент Киргизии отправил в отставку вице-премьера и главу Минздрава
Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку вице-премьера страны Бакыта Торобаева и главу Минздрава Каныбека Досмамбетова. Указы об увольнении опубликовала пресс-служба главы государства. Причины отставок не уточняются.
Садыр Жапаров
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На прошлой неделе президент Киргизии также сменил глав МЧС, Минприроды и Минтранса. Этому предшествовало увольнение его ближайшего соратника, Камчыбека Ташиева, возглавлявшего Государственный комитет нацбезопасности Киргизии. Свое решение Жапаров объяснил стремлением не допустить раскола в обществе, в том числе между госструктурами.
Вслед за этим в отставку ушел спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу по собственному желанию. Также был назначен новый секретарь Совбеза. Изменения в структуре госаппарата Киргизии наступили за год до президентских выборов.
