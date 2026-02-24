Мощность подорванной возле Савеловского вокзала бомбы оценили в 300 граммов тротила

Мощность взрывчатки, сдетонировавшей возле автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве, по предварительным данным, составила около 300 г в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

ЧП произошло в ночь на 24 февраля. Неизвестный мужчина подошел к автомобилю ППС, вскоре раздался взрыв. Один сотрудник полиции погиб, двое пострадали. Нападавший также погиб на месте. СКР возбудил уголовное дело.

Никита Черненко