Песков прокомментировал публикации об уголовном деле Павла Дурова в России

В Кремле знают о содержании последних публикаций СМИ по теме возможной блокировки Telegram в России. В том числе российским властям известно о сообщениях про уголовное дело, фигурантом которого мог стать основатель мессенджера Павел Дуров. По данным «Российской газеты», руководитель Telegram проходит по возбужденному ФСБ делу о содействии терроризму.

«Мы, конечно же, знакомы с этими публикациями», — сказал пресс-секретарь на брифинге.

Он отметил, что сообщения в прессе «подготовлены по материалам Федеральной службы безопасности». Она «выполняет свои функции», добавил господин Песков.

Также представитель президента напомнил, что у Кремля нет полномочий принимать решения о блокировке ресурсов.