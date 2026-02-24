Свердловские власти предупредили о фейке с участием Паслера на оборонном заводе

В сети распространяется фейковая информация о запуске новой линии на оборонном предприятии Урала, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. По данным региональных властей, в соцсетях была опубликована недостоверная информация от имени ведущего промышленного предприятия. «Злоумышленники подготовили провокацию о запуске новой производственной линии губернатором Свердловской области»,— сообщили в департаменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фейковая информация была направлена на дискредитацию оборонно-промышленного комплекса и распространение дезинформации о ходе специальной военной операции (СВО). В региональном правительстве просят свердловчан не пересылать недостоверную информацию.

Ранее региональная антитеррористическая комиссия опровергла информацию о введении в Свердловской области льгот на получение жилья для специалистов из Индии и о распространении наркотических веществ гражданами Индии. Также власти предупреждали, что распространение информации о постановке на воинский учет сотрудников оборонных заводов является фейком.